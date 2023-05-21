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Вот почему кожа выглядит тусклой и старой и как "омолодиться" бесплатно

Как вернуть коже сияние и красоту (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы кожа выглядела сияющей и молодой, не всегда нужны дорогостоящие косметологические процедуры или суперкремы. Для начала обратите внимание на факторы, влияющие на состояние кожного покрытия. Большинство из них можно "устранить" бесплатно.

Об этом в Instagram рассказала дерматолог Виктория Ахтарния.

Причины тусклости и плохого вида кожи

  • Обезвоживание

Если вы пьете мало воды - это может повлиять на внешний вид вашей кожи.
Именно поэтому ее нужно увлажнять не только извне, но и пить много жидкости.

  • Накопление мертвых клеток кожи

Кожа должна постоянно избавляться от мертвых (ороговевших) клеток, чтобы освободить место для новых, но иногда они плохо отшелушиваются и остаются на поверхности кожи. Это может приводить к тому, что кожа становится сухой, тусклой, шелушится и на ней образуются пятна.

  • Сухость

Сухая кожа может быстро обезвоживаться, что приводит к тусклости.

  • Курение

Доказано, что курильщики визуально быстрее стареют, их кожа становится тусклой. Это происходит из-за того, что уменьшается выработка коллагена, ухудшается упругость волокон и соединительной ткани. Как следствие - кожа становится тусклой и быстрее стареет.

  • Экология

Активное солнце, загрязненный воздух в городе и много подобных вещей, с которыми мы не всегда можем что-то сделать.

Как вернуть коже молодость и сияние

Из бесплатных средств для кожи можно выделить следующие:

  • Не пересушивайте

Выбирайте правильные средства для очистки, которые не будут стягивать и не пересушивать кожу, используйте подходящие именно вам средства для демакияжа.

  • Избегайте горячей воды

Она пересушивает и вымывает наш защитный слой из кожного покрова.

А за этот уход нужно заплатить:

  • Добавьте пилинги и маски в свою рутину

Это могут быть средства для умывания с пилингующими частицами, а также средства с кислотами. Это поможет обновить ороговевший слой кожи и она станет более сияющей. Маски с разными эффектами помогут увлажнять, очищать и делать кожу более здоровой на вид.

  • Витамин С в уходе

Сыворотка с этим компонентом поможет обновлять кожу и делать ее сияющей, а также влиять на пигментацию. Она также устраняет и предотвращает повреждения кожи свободными радикалами, разрушающими коллаген.

Раньше мы писали о тяжелой болезни, из-за которой страдают украинцы после 40 лет.

Также читайте о полезных жирах, которые делают чудеса для кожи.

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