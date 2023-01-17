Ось чому потрібно їсти гранат щодня: про ці бонуси ви могли не знати

Гранат - це багатий на поживні речовини фрукт, який використовувався з медичною та кулінарною метою протягом тисячоліть. Плід відомий своїм рубіново-червоним насінням, оточеним жорсткою неїстівною шкіркою. Ці плоди багаті на антиоксиданти, вітаміни і мінерали, які можуть принести користь для здоров'я.

У виданні Quora розповіли про всі переваги цього фрукту, який популярний в Україні взимку.

Чим такі корисні гранати

Вони захищають від онкології

Однією з основних корисних властивостей гранату для здоров'я є високий вміст антиоксидантів. Плід особливо багатий поліфенолами, які є типом антиоксиданту, здатного захистити клітини від пошкоджень, викликаних вільними радикалами.

Ці антиоксиданти зменшують запалення в організмі, яке пов'язане з широким спектром хронічних захворювань, включаючи хвороби серця та онкологію, зокрема рак передміхурової залози та рак молочної залози.

Дослідження показали, що поліфеноли в гранаті можуть допомогти уповільнити зростання ракових клітин та інгібувати утворення нових кровоносних судин, які живлять пухлини.

Гранати допомагають покращити здоров'я серця

Дослідження показали, що фрукт може допомогти знизити кров'яний тиск та покращити кровотік, що може допомогти знизити ризик серцевих захворювань та інсульту. Антиоксиданти в гранаті також можуть допомогти знизити рівень холестерину, що допоможе знизити ризик серцевих захворювань.

Гранати також допомагають покращити роботу мозку

Дослідження показали, що антиоксиданти в гранаті можуть допомогти захистити мозок від ушкоджень, спричинених вільними радикалами, що може допомогти покращити когнітивні функції та знизити ризик неврологічних станів, таких як хвороба Альцгеймера.

Гранат багатий на вітамін С і вітамін К , які важливі для підтримки здоров'я кісток і зубів.



Крім того, це також добре джерело фолієвої кислоти, яке необхідне вагітним жінкам.