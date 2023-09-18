Ось чому потрібно їсти гарбуз восени

Чому потрібно їсти гарбуз

Гарбуз підтримує здоров'я кишечника

Клітковина є ключовою поживною речовиною, яка підтримує здоров'я кишечника, регулюючи кишкову мікробіоту та сприяючи регулярному випорожненню.

Одна чашка консервованого гарбузового пюре містить колосальні 7 грамів (клітковини, що близько до 30% добової норми. Деякі дані показують, що шкірка гарбуза містить нерозчинні в спирті полісахариди, які мають тенденцію знижувати рівень жовчної кислоти та підтримувати зростання мікробіоти кишечника.

Може знизити ризик розвитку деяких видів раку

Оскільки розвиток деяких видів раку пов'язаний з підвищеним окислювальним стресом, зниження ризику розвитку раку рекомендується дієта, багата антиоксидантами.

Гарбуз досліджували щодо її протиракових властивостей, частково через багатий вміст у ній антиоксидантів. Наголошувалося, що ризик виникнення деяких типів раку, таких як рак грудей, прямої кишки та легень, нижчий серед тих, хто вживає гарбуз.

Гарбуз гарний для імунітету

Гарбуз є природним джерелом багатьох поживних речовин, що підтримують імунітет, включаючи вітамін С, цинк та селен. А оскільки правильна гідратація також може вплинути на здоров'я імунітету, той факт, що гарбуз приблизно на 90% складається з води, наголошує на ще одній причині, через яку ця їжа може бути важливою частиною дієти, яка підтримує здоров'я імунітету.

Нарешті, оскільки 70% нашої імунної системи знаходиться в кишечнику, підтримання здоров'я цього органу за рахунок вживання клітковини, наприклад гарбуза, також може вплинути на наше імунне здоров'я.

Гарбуз підтримує здоров'я очей

Гарбуз багатий на вітамін А, що підтримує здоров'я очей, а також каротиноїдами лютеїном і зеаксантином. Лютеїн та зеаксантин - єдині харчові каротиноїди, які накопичуються у сітківці.

Кому не можна їсти гарбуз

Хоча вживання гарбуза загалом безпечне та корисне для здоров'я, існує кілька потенційних ризиків та побічних ефектів, які слід враховувати.