Вот почему нужно есть тыкву осенью

Почему нужно есть тыкву

Тыква поддерживает здоровье кишечника

Клетчатка является ключевым питательным веществом, которое поддерживает здоровье кишечника, регулируя кишечную микробиоту и способствуя регулярному стулу.

Одна чашка консервированного тыквенного пюре содержит колоссальные 7 граммов (клетчатки, что близко к 30% суточной нормы. Некоторые данные показывают, что кожура тыквы содержит нерастворимые в спирте полисахариды, которые имеют тенденцию снижать уровень желчной кислоты и поддерживать рост микробиоты кишечника.

Может снизить риск развития некоторых видов рака

Поскольку развитие некоторых видов рака связано с повышенным окислительным стрессом, для снижения риска развития рака рекомендуется диета, богатая антиоксидантами.

Тыкву исследовали на предмет ее противораковых свойств, отчасти из-за богатого содержания в ней антиоксидантов. Отмечалось, что риск возникновения некоторых типов рака, таких как рак груди, прямой кишки и легких, ниже среди тех, кто употребляет тыкву.

Тыква хороша для иммунитета

Тыква является естественным источником многих питательных веществ, поддерживающих иммунитет, включая витамин С, цинк и селен. А поскольку правильная гидратация также может повлиять на здоровье иммунитета, тот факт, что тыква примерно на 90% состоит из воды, подчеркивает еще одну причину, по которой эта пища может быть важной частью диеты, поддерживающей здоровье иммунитета.

Наконец, поскольку 70% нашей иммунной системы находится в кишечнике, поддержание здоровья этого органа за счет употребления в пищу клетчатки, например тыквы, также может повлиять на наше иммунное здоровье.

Тыква поддерживает здоровье глаз

Тыква богата витамином А, поддерживающим здоровье глаз, а также каротиноидами лютеином и зеаксантином. Лютеин и зеаксантин - единственные пищевые каротиноиды, которые накапливаются в сетчатке.

Кому нельзя есть тыкву

Хотя употребление тыквы в целом безопасно и полезно для здоровья, существует несколько потенциальных рисков и побочных эффектов, которые следует учитывать.