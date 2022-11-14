Ось чому потрібно їсти білий рис. Три причини, які вас точно здивують

Рис – це одна з найпопулярніших круп у світі. Вона дуже універсальна та може бути адаптована для доповнення широкого спектру смакових профілів та страв.

Експерти видання Eat This, not That розповіли про чотири причини включати рис до свого раціону.

Що ми знаємо про рис

Білий рис, також відомий як збагачений рис, є одним із найпопулярніших видів. Білий рис - це рафінований рис, тобто він був перемолотий, щоб видалити зовнішнє лушпиння, шари висівок і зародки.

Незважаючи на свою поширеність, білий рис, як правило, має погану репутацію через те, як він обробляється, особливо в порівнянні з його більш поживним цільнозерновим двоюрідним братом, коричневим рисом.

Можливо, ви чули, що білий рис називають поганим вуглеводом або джерелом порожніх калорій. Чи це так насправді?

Чому потрібно їсти білий рис

Ви отримуватимете здорову клітковину та інші поживні речовини.

І хоча в білому рисі вдвічі менше клітковини, ніж у коричневому рисі, він все ж таки може містити її та інші поживні речовини як частина здорової їжі.

У 100 г білого рису міститься майже один грам клітковини. Це може здатися не так багато, особливо тому, що коричневий рис може мати майже подвійну порцію, але все ж таки дасть вам її.

Білий рис також часто містить вітаміни та мінерали, такі як цинк, селен, ніацин, фолат, фосфор та вітамін B6.

У вас буде багато енергії

Білий рис – це джерело вуглеводів. Крім того, багато сортів білого рису, збагачені вітамінами групи В, які також можуть допомогти підтримувати рівень енергії

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients, всі вітаміни групи В, за винятком фолієвої кислоти, беруть участь як мінімум в одному етапі (якщо не більше) системи виробництва енергії всередині клітини.

У вас можуть бути міцніші кістки

Виявляється, вживання білого рису може істотно вплинути на здоров'я кісток.

У рисі є поживна речовина для здоров'я кісток, це - марганець.

Висновок

Білий рис можна вживати у помірних кількостях.

Цей злак може бути доступним і доступним способом отримати здорову дозу поживних речовин і енергії протягом дня. Проте важливо споживати білий рис в помірних кількостях і збалансувати свій раціон порціями цільного зерна.