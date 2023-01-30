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Ось чому потрібно включати кінзу до вашого раціону: несподівані плюси

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Понеділок 30 січня 2023 10:51
Ось чому потрібно включати кінзу до вашого раціону: несподівані плюси Фото: Навіщо треба їсти кінзу (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Кінза, також відома як листя коріандру, є яскраво-зеленою травою, що широко використовується в кухнях усього світу. Вона служить основою багатьох мексиканських, азіатських та близькосхідних страв. Крім свого кілька цитрусового, перцевого смаку (принаймні для більшості людей), кінзу додають до страв через її потенційні переваги для здоров'я.

Дієтолог Елісон Херріс у своїй колонці на Health розповіла, чим така корисна для здоров'я ця зелень.

У чому користь кінзи?

Хоча досліджень про користь кінзи не так багато, деякі дані свідчать про кілька потенційних переваг для здоров'я.

Хороше джерело поживних речовин
На додаток до кольору та смаку, кінза додасть поживності вашому раціону. Чверть чашки сирого листя кінзи (розміром з м'яч для гольфу) забезпечує 16% добової норми вітаміну К, що рекомендується. До речі, вітамін К підтримує здоров'я кісток.

Кінза також містить 5% і 2% добової норми вітаміну А і С, що рекомендується відповідно. Ці вітаміни необхідні імунної функції.

Містить антиоксиданти
Згідно з дослідженням, опублікованим у 2022 році в журналі Molecules , крім своєї вітамінної цінності кінза також містить важливі сполуки, які називають антиоксидантами. Антиоксиданти – це речовини, які можуть запобігти або відстрочити певні типи пошкодження клітин.

Хоча в кінзі багато антиоксидантів, особливо важливими є поліфеноли. У журналі Food and Function повідомили, що поліфеноли є антиоксидантами, які можуть зменшувати запалення. Поліфеноли можуть запобігти пошкодженню клітин, яке в іншому випадку сприяло б передчасному старінню та підвищеному ризику хронічних захворювань.

Допомагає здоров'ю серця

Традиційна медицина вже давно використовує частини рослини коріандру (наприклад, листя кінзи) при болях, запаленні, шлунково-кишкових проблемах та багато іншого. Хоча більшість лікувальних властивостей рослини неясні, у статті Molecules 2022 говориться, що ця рослина може бути корисною для здоров'я серця.

Коріандр може регулювати кров'яний тиск та серцевий ритм через високий вміст антиоксидантів у кінзі. Однак із 18 досліджень, розглянутих у науковій роботі, лише два були проведені на людях.

Тому не варто очікувати, що лише вживання кінзи полегшить будь-які проблеми із серцем.

Як ми раніше писали, дієтологи розповіли, чи корисні консервовані огірки.

Нагадаємо, що ці п'ять продуктів повинні бути у вашому холодильнику , якщо ви хочете схуднути.

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