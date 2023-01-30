Вот почему нужно включать кинзу в ваш рацион: неожиданные плюсы

Кинза, также известная как листья кориандра, представляет собой ярко-зеленую траву, широко используемую в кухнях всего мира. Она служит основой многих мексиканских, азиатских и ближневосточных блюд. Помимо своего несколько цитрусового, перечного вкуса (по крайней мере, для большинства людей), кинзу добавляют в блюда из-за ее потенциальных преимуществ для здоровья.

Диетолог Элисон Херрис в своей колонке на Health рассказала, чем же так полезна для здоровья эта зелень.

В чем польза кинзы?

Хотя исследований о пользе кинзы не так много, некоторые данные свидетельствуют о нескольких потенциальных преимуществах для здоровья.

Хороший источник питательных веществ

В дополнение к цвету и вкусу, кинза добавит питательности вашему рациону. Четверть чашки сырых листьев кинзы (размером с мяч для гольфа) обеспечивает 16% рекомендуемой суточной нормы витамина К. Кстати, витамин К поддерживает здоровье костей.

Кинза также содержит 5% и 2% рекомендуемой суточной нормы витамина А и С соответственно. Эти витамины необходимы для иммунной функции.

Содержит антиоксиданты

Согласно исследованию, опубликованному в 2022 году в журнале Molecules, помимо своей витаминной ценности кинза также содержит важные соединения, называемые антиоксидантами. Антиоксиданты - это вещества, которые могут предотвратить или отсрочить определенные типы повреждения клеток.

Хотя в кинзе много антиоксидантов, особенно важны полифенолы. В журнале Food and Function сообщили, что полифенолы являются антиоксидантами, которые могут уменьшать воспаление. Полифенолы могут предотвратить повреждение клеток, которое в противном случае способствовало бы преждевременному старению и повышенному риску хронических заболеваний.

Помогает здоровью сердца

Традиционная медицина уже давно использует части растения кориандра (например, листья кинзы) при болях, воспалении, желудочно-кишечных проблемах и многом другом. Хотя большинство лечебных свойств растения неясны, в статье Molecules 2022 года говорится, что это растение может быть полезным для здоровья сердца.

Кориандр может регулировать кровяное давление и сердечный ритм из-за высокого содержания антиоксидантов в кинзе. Однако из 18 исследований, рассмотренных в научной работе, только два были проведены на людях.

Поэтому не стоит ожидать, что только употребление кинзы облегчит любые проблемы с сердцем.