Ось чому потрібно обов'язково включати шпинат у ваш раціон

З усіх листових зелених овочів шпинат є одним із найуніверсальніших. Його можна додавати до салату, використовувати як гарнір, як начинку у випічці.

У матеріалі були використані дані із сайту Health.com, National Eye Institute, MedlinePlus, Department of Agriculture, Alzheimer's & Dementia та інші.

Чому шпинат такий корисний - читайте нижче.

Чому потрібно їсти шпинат

Почнемо з того, що три чашки сирого шпинату містять приблизно 20 калорій, менше одного грама жиру, два грами білка, три грами вуглеводів та два грами клітковини.

Хоча в шпинаті мало калорій, він повний поживних речовин. Порція в три чашки забезпечує більше 300% середньої денної норми вітаміну К. Листові зелені овочі також забезпечують понад 160% та 40% середньодобової норми вітаміну А та вітаміну С відповідно. Вітаміни К і А підтримують міцні кістки, а вітамін С допомагає загоювати рани.

Шпинат також містить 45% середньодобової норми фолієвої кислоти, вітаміну B, який допомагає формувати еритроцити та ДНК. Він також постачає залізо, магній, калій, кальцій та невелику кількість інших вітамінів групи В.

На додаток до численних вітамінів і мінералів шпинат містить антиоксиданти , які мають протизапальну дію та захищають від хвороб.

Деякі антиоксиданти у шпинаті включають кемпферол, кверцетин, міріцетин та ізорамнетин, також відомі як флавоноїди. Флавоноїди - це сполуки, які можуть допомогти захистити вас від раку, а також серцево-судинних та запальних захворювань.

Протизапальна дія шпинату захищає мозок від старіння.

У дослідженні, опублікованому у 2015 році в журналі Alzheimer's & Dementia, вчені відстежували моделі харчування та когнітивні здібності більш ніж 900 дорослих віком від 58 до 98 років протягом п'яти років.

Вони спостерігали значне зниження швидкості зниження когнітивних функцій серед людей, які споживали більше листових зелених овочів, ніж інші.

Один з антиоксидантів шпинату, лютеїн, може знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями. Це очне захворювання, яке може призвести до погіршення гостроти центрального зору, необхідного для читання та водіння.

Це основна причина втрати зору людей старше 55 років. Профілактика має ключове значення, оскільки лікування цієї хвороби немає.

Одне з досліджень показало, що вживання шпинату може допомогти знизити ризик цієї хвороби.