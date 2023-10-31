Від 8 до 14 гривень. Список дешевих, але дуже корисних суперпродуктів

Суперфуд - це їжа, багата на сполуки (такі як антиоксиданти, клітковина або жирні кислоти), які вважаються корисними для здоров'я людини. Такі продукти не обов'язково мають дорого коштувати та продаватися у небюджетних магазинах.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт про здоровий спосіб життя Health.com, статті в наукових журналах Biochem Biophys Res Commun, J Neurol Neurosurg Psychiatry, Nutrients, Nutr Rev, Biochimica та Biophysica Acta, сайти супермаркетів АТБ та Сільпо.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про суперпродукти, які можна додати до свого раціону, навіть якщо ваш сімейний бюджет досить скромний.

Які прості суперфуди потрібно купувати

Бобові

До бобових належать сухий горох, квасоля, сочевиця та нут. Вони багаті на рослинні білки і містять ключові поживні речовини, які багато хто з нас недоотримують, такі як калій, магній і цинк.

Бобові принесуть організму велику користь (фото: freepik.com)

Зокрема, нут містить значну кількість всіх незамінних амінокислот, за винятком сірковмісних амінокислот, які можна доповнити додаванням злаків до щоденного раціону. Деякі дані свідчать про те, що споживання нуту пов'язане зі зниженням ризику виникнення певних захворювань: включаючи серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та деякі види раку.

Наприклад, кілограм гороху в Україні стартує від 15 гривень, сочевиця 80 гривень за кілограм.

Гриби - це потужне джерело поживних речовин, вони містять селен і ніацин. А коли вони зазнають впливу ультрафіолету, то стають єдиним джерелом вітаміну D.

Печериці в Україні продаються від 70 гривень за кг (фото: freepik.com)

Однією з найбільш примітних особливостей грибів є те, що вони містять унікальний антиоксидант під назвою ерготіонеїн.

Кілограм печериць коштує в Україні від 70 гривень за кілограм.

Яйця - це джерело білка, вони містять його до 6 г на порцію. Також яйця є джерелом макронутрієнтів, необхідні для нарощування м'язової маси.

Жовтки багаті на поживні речовини, які допомагають підтримувати ваше здоров'я різними способами, включаючи холін, йод і лютеїн. А якщо ви дбаєте про здоров'я свого серця, порадійте, дізнавшись, що яйця більше не вважаються фактором ризику високого рівня холестерину та серцево-судинних захворювань.

Сміливо включайте яйця до раціону (фото: unsplash.com)

Вартість яєць в Україні стартує від 45 гривень за десяток.

Чорнослив - це сухофрукт, який може бути важливою частиною бюджетної дієти.

Дані, опубліковані в Американському журналі клінічного харчування, показали, що жінки в постменопаузі, які споживали 50 г чорносливу щодня протягом шести місяців (приблизно 4-6 штук на день), запобігали втраті мінеральної щільності стегнової кістки.

Одна з причин, через яку чорнослив є привабливим суперпродуктом, полягає в тому, що він може довго зберігатися у вас, а їсти його треба по кілька штук на день.

Чорнослив - справжній суперфуд (фото: pixabay.com)

Ціна сухофрукту стартує від 150 гривень за кілограм.

Апельсини

Зараз ні для кого не секрет, що апельсиновий сік є багатим джерелом вітаміну С. Але в ньому також міститься тіамін, фолієва кислота та рослинна сполука під назвою гесперидин.

Згідно з результатами дослідження, опублікованого в Європейському журналі харчування, прийом гесперидину пов'язаний із зниженням артеріального тиску.

Вміст клітковини в апельсинах також допоможе знизити рівень холестерину і жиру на животі.

Апельсини доступні в Україні цілий рік (фото: pixabay.com)

Ці фрукти містять флавоноїди - сполуки з антиоксидантними властивостями. Одне з досліджень показало, що високе споживання флавоноїдів допомагає зменшити жирову масу.

До речі, ці плоди доступні цілий рік, що важливо. Ціна апельсинів в Україні стартує від 68 гривень за кілограм.

Морква

Хрумка морква коштує копійки, а сама є джерелом вітамінів.

Морква містить поживні речовини, які підтримують здоров'я очей, серця та мозку. Моркву можна вживати по-різному: від додавання в рагу та супи до простого вживання у сирому вигляді.

Ціна моркви зараз стартує від 7,95 гривень за кілограм.

Морква - це джерело вітамінів (фото: freepik.com)