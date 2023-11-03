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Стали більше їсти. В Україні суттєво здорожчав один із найкорисніших продуктів

П'ятниця 03 листопада 2023 08:00
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Стали більше їсти. В Україні суттєво здорожчав один із найкорисніших продуктів Фото: В Україні здорожчав часник (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Тетяна Попович

В листопаді в Україні активізувався ріст цін на всі вітчизняні овочі. Часник здорожчав на 12-15% у листопаді 2023, якщо порівнювати з листопадом 2022 року.

Скільки зараз коштує часник та чому він злетів у ціні, розповіла РБК-Україні (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Що зараз з цінами на часник

В цьому році склалася цікава ситуація із українським часником. Оператори ринку "Шувар" підтверджують факт, що загальна площа під насадженнями впродовж кількох років скорочується і це є чи не головним фактором щорічного зростання ціни. Проте в розрізі обсягів вже 2 роки поспіль показник залишається стабільно високим.

"Якщо порівнювати 2023 рік із довоєнним 2021 роком, то оператори ринку "Шувар" наростили обсяги реалізації вітчизняного часнику більш, ніж на 20%. Тобто, навіть при скороченні виробничих площ на даний момент дефіциту часнику на ринку немає, завдяки високій врожайності та достатнім запасам у сховищах", - каже Тетяна Попович.

Чому продукт дорожчає

Зростання цін зумовлено активізацією попиту серед населення. Другою причиною є закладання фермерами великих обсягів якісної продукції на зберігання в очікуванні найбільш прийнятної для себе ціни. Діє проста формула - скорочується пропозиція - зростає ціна.

У зростанні ціни часника виробники згадують і економічні фактори - ріст затрат на виробництво, енергоносії, оскільки утримання комерційних сховищ є додатковою статтею витрат, а також коливання курсу валют.

Стосовно градації попиту - фермери ринку "Шувар" відзначають, що попри зростання цін інтерес роздрібного покупця до українського часнику не падає.

Скільки зараз коштує часник

В супермаркетах країни ціна часнику стартує від 119 гривень за кілограм. Така пропозиція діє в АТБ та "Сільпо". В "Варусі" його ціна складає 149 гривен за кг.

Стали більше їсти. В Україні суттєво здорожчав один із найкорисніших продуктів

Раніше експерт розповіла, що буде з цінами на яйця далі і чи "світить" нам дефіцит.

Раніше ми писали, що в Україні подорожчав популярний овоч.

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Ціни на продукти