Вот почему нужно обязательно включать шпинат в ваш рацион

Из всех листовых зеленых овощей шпинат является одним из самых универсальных. Его можно добавлять в салат, использовать как гарнир, как начинку в выпечке.

В материале были использованы данные с сайта Health.com, National Eye Institute, MedlinePlus, Department of Agriculture, Alzheimer's & Dementia и другие.

Почему шпинат так полезен - читайте ниже.

Почему нужно есть шпинат

Начнем с того, что три чашки сырого шпината содержат примерно 20 калорий, менее одного грамма жира, два грамма белка, три грамма углеводов и два грамма клетчатки.

Хотя в шпинате мало калорий, он полон питательных веществ. Порция в три чашки обеспечивает более 300% средней дневной нормы витамина К. Листовые зеленые овощи также обеспечивают более 160% и 40% среднесуточной нормы витамина А и витамина С соответственно. Витамины К и А поддерживают крепкие кости, а витамин С помогает заживлять раны.

Шпинат также содержит 45% среднесуточной нормы фолиевой кислоты, витамина B, который помогает формировать эритроциты и ДНК. Он также поставляет железо, магний, калий, кальций и небольшое количество других витаминов группы В.

В дополнение к многочисленным витаминам и минералам шпинат содержит антиоксиданты, которые оказывают противовоспалительное действие и защищают от болезней.

Некоторые антиоксиданты в шпинате включают кемпферол, кверцетин, мирицетин и изорамнетин, также известные как флавоноиды. Флавоноиды - это соединения, которые могут помочь защитить вас от рака, а также сердечно-сосудистых и воспалительных заболеваний.

Противовоспалительное действие шпината защищает мозг от старения.

В исследовании, опубликованном в 2015 году в журнале Alzheimer's & Dementia, ученые отслеживали модели питания и когнитивные способности более чем 900 взрослых в возрасте от 58 до 98 лет в течение примерно пяти лет.

Они наблюдали значительное снижение скорости снижения когнитивных функций среди людей, которые потребляли большее количество листовых зеленых овощей, чем другие.

Один из антиоксидантов шпината, лютеин, может снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна. Это глазное заболевание, которое может привести к ухудшению остроты центрального зрения, необходимого для чтения и вождения.

Это основная причина потери зрения у людей старше 55 лет. Профилактика имеет ключевое значение, поскольку лечения этой болезни не существует.

Одно из исследований показало, что употребление шпината может помочь снизить риск этой болезни.