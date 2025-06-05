Ось чому у вас погано ростуть баклажани: ці помилки роблять майже усі

Баклажани - досить вибаглива овочева культура, і отримати гарний урожай не завжди просто. Вирощування синеньких часто супроводжується типовими помилками, які впливають на розвиток рослин та якість плодів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найпоширеніші проблеми і як їх усувати.
Баклажани дуже чутливі до холоду і потребують теплої погоди для нормального росту.
Якщо посадити розсаду занадто рано, коли ще холодно, рослини погано розвиваються і можуть загинути. Особливо небезпечні різкі перепади денних і нічних температур, які часто бувають навесні.
Щоб захистити молоді рослини, їх рекомендують накривати спанбондом у холодні ночі. Для баклажанів найкраще обирати сонячні, захищені від вітру місця з довгим світловим днем.
Недостатній або надмірний полив однаково шкодить баклажанам. При нестачі вологи рослини в’януть, опадають листя і квітки, а при надлишку води коріння може загнити.
Важливо поливати баклажани регулярно, особливо в спекотну погоду та під час плодоношення, підтримуючи ґрунт помірно вологим. Поливати слід під корінь, уникаючи зволоження листя, а найкращий час - ранок, коли вода має бути теплою.
Також корисним буде регулярне розпушування ґрунту і мульчування, щоб зберегти вологу і захистити корені.
Баклажани потребують більше поживних речовин, ніж багато інших овочів, наприклад, помідори чи перець. Якщо їх недостатньо, рослини ростуть слабкими і дають мало плодів.
Перше підживлення варто робити не раніше ніж через 2-3 тижні після висадки розсади, використовуючи мінеральні або органічні добрива. Найчастіше рекомендують суперфосфат, калійну сіль або компост.
Баклажани часто хворіють на грибкові та вірусні захворювання, що розвиваються при високій вологості і загущених посадках. Часті проблеми - фітофтороз, вертицильоз, сіра гниль та мозаїка.
Щоб уникнути хвороб, варто використовувати здоровий посадковий матеріал, дотримуватися сівозміни і не садити баклажани після інших пасльонових культур.
Важливо забезпечити хорошу вентиляцію і залишати між рослинами достатню відстань. При перших ознаках захворювань уражені частини видаляють, а рослини обробляють фунгіцидами або біопрепаратами.
Баклажани можуть бути пошкоджені різними шкідниками: колорадським жуком, попелицею, павутинним кліщем та іншими комахами. Раннє виявлення шкідників допомагає швидко запобігти їх поширенню.
Найпростіший спосіб - регулярно оглядати рослини і вручну збирати колорадських жуків та їх личинки. При великому ураженні застосовують інсектициди відповідно до інструкцій.
Нерідко баклажани погано зав’язують плоди через несприятливі умови: низькі або надто високі температури, нестачу вологи або освітлення, стреси чи неправильне живлення.
Температурний режим повинен бути оптимальним: денна температура 24-28 °C, нічна - не нижче 12-15 °C. Важливо також не допускати надлишку азотних добрив і додавати бор та калій для запилення.
У спекотну погоду корисно забезпечити притінення і регулярне дощування (але не по квітках). Для покращення зав’язування можна легенько струшувати квіти вранці, і навіть проводити позакореневе підживлення борною кислотою.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти How Stuff Works, Real Simple, Southern Living.