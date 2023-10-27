Вот почему нужно снимать чехол перед зарядкой смартфона: названы причины

При зарядке смартфона мало кто снимает чехол. Но как выяснилось, если этого не делать, то с течением времени с батареей могут начаться серьезные проблемы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт Mediarun Search .

Воздействие колебаний температуры

Современные смартфоны рассчитаны на работу в определенном диапазоне температур, обычно от 0 до 35 градусов, иногда в определенных ситуациях это может составляет около 40 градусов Цельсия.

Превышение этого предела может ухудшить работу устройства и сократить время автономной работы, что повлияет на срок службы смартфона.

Когда мы заряжаем телефон в чехле, который является барьером для рассеивания тепла, риск перегрева увеличивается. Это связано с тем, что при зарядке внутренние компоненты нуждаются в надлежащей вентиляции.

Чехлы, сохраняя выделяемое при зарядке тепло, способны существенно поднять внутреннюю температуру устройства, достигая или даже превышая отметку в 40 градусов Цельсия. Это может серьезно помешать вашему мобильному телефону.

Воздействие на срок службы батареи

Аккумулятор особенно чувствителен к температуре, когда речь идет о смартфонах. Длительное воздействие высоких температур может привести к повреждению аккумулятора, в результате чего его зарядная емкость со временем уменьшится.

Кроме того, такие температуры повышают риск более серьезных проблем, таких как вздутие или даже возгорание аккумулятора.

Как продлить жизнь батареи

Снятие чехла во время зарядки является мерой предосторожности, которая помогает предотвратить перегрев. Это действие позволит более эффективно рассеивать тепло, выделяемое при подпитке смартфона, сохраняя устройство в безопасном диапазоне температур. Это, в свою очередь, позволяет сберечь работоспособность аккумулятора и продлевает срок службы телефона.