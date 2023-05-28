Ось чому огірки погано плодоносять. Запам'ятайте ці помилки

Погано розвинена коренева система

Аби уникнути такої проблеми, варто використовувати укорінювачі. Це може бути полив із засобами для укорінювання. Такі можна купити в спеціальних магазинах чи замовити онлайн.

Висадка у холодний грунт

Така помилка також призводить до поганого розвитку кореневої системи. Вона навіть може зупинитися в розвитку і почати погано засвоювати елементи з грунту. Відповідно й рослина припиняє ріст. В такому випадку варто провести підживлення по листу за допомогою спеціальних розчинів.

Нестача сонячного світла

Огірок - рослина світлолюбна, і коли небо часто похмуре, починає погано рости і утворювати зав'язь. Тут варто зачекати, коли буде більше сонячних днів. Або ж не спішити з посадкою огірків, дочекавшись стабільно теплої погоди.

У ґрунті не вистачає поживних речовин

Якщо рослина довго "сидить", погано розвивається, плоди не зав'язуються, варто провести підживлення ґрунту. Наприклад, аміачною селітрою: 10-15 г селітри на 10 літрів води. Підживленні проводиться методом поливу.

Невідповідна температура повітря

Огірки нарощуватимуть плоди при температурі 16-30 градусів. Якщо прохолодно, зав'язі не буде. Рослинам треба створити відповідні умови або ж висаджувати їх, коли буде сприятливі погодні умови.

Нестача вологи в ґрунті

Якщо вологи буде мало, вона вся піде на лист, і зав'язь буде відпадати, щоб рослина мала змогу дихати через лист. Щоб не було пересушування, робіть мульчування.

Жирування

Огірки не люблять не тільки нестачу живлення, але й надмірність. Не варто перегодовувати рослини, інакше вони "зажирують". Листя буде величезне, стебла товсті, але зав'язі не буде. Щоб виправити ситуацію, треба на деякий час виключити азотне живлення. Натомість можна підживити монофосфатом калію з розрахунком 15-20 г на 10 л води. Це посприяє переходу рослин на наповнення плодів.

Також можна влаштувати рослині стрес. Наприклад, охолодити. Якщо огірки в теплиці, кілька ночей не зачиняйте двері на ніч, аби температура знизилася до 10-13 градусів. Також можна підсушити, щоб листя трохи прив'яло. Тоді рослина може переключитися на нарощування плодів.

Хвороби і шкідники

Уважно огляньте рослини. Можливо, завівся павутинний кліщ, чи інший шкідник або хвороба. Треба з'ясувати причину і пролікувати.

На відео показаний гібрид огірків Мертус.