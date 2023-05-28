Вот почему огурцы плохо плодоносят. Запомните эти ошибки

Плохо развитая корневая система

Чтобы избежать такой проблемы, следует использовать укоренители. Это может быть полив со средствами для укоренения. Такие можно купить в специальных магазинах или заказать онлайн.

Высадка в холодную почву

Такая ошибка также приводит к плохому развитию корневой системы. Она даже может остановиться в развитии и начать плохо усваивать элементы из почвы. Соответственно и растение прекращает рост. В таком случае следует провести подкормку по листу с помощью специальных растворов.

Нехватка солнечного света

Огурец - растение светолюбивое, и когда небо часто пасмурное, начинает плохо расти и образовывать завязь. Здесь стоит подождать, когда будет больше солнечных дней. Или не спешить с посадкой огурцов, дождавшись стабильно теплой погоды.

В почве не хватает питательных веществ

Если растение долго "сидит", плохо развивается, плоды не завязываются, следует провести подкормку почвы. К примеру, аммиачной селитрой: 10-15 г селитры на 10 литров воды. Подкормка производится методом полива.

Несоответствующая температура воздуха

Огурцы будут наращивать плоды при температуре 16-30 градусов. Если прохладно, завязи не будет. Растениям нужно создать соответствующие условия или высаживать их, когда будут чувствительные погодные условия.

Нехватка влаги в почве

Если влаги будет мало, она вся пойдет на лист, и завязь будет отпадать, чтобы растение могло дышать через лист. Чтобы не было пересушивания, производите мульчирование.

Жирование

Огурцы не любят не только недостаток питания, но и избыточность. Не стоит перекармливать растения, иначе они "зажируют". Листья будут огромные, стебли толстые, но завязи не будет. Чтобы исправить ситуацию, нужно на время исключить азотное питание. Вместо этого можно подпитать монофосфатом калия с расчетом 15-20 г на 10 л воды. Это будет способствовать переходу растений на наполнение плодов.

Также можно устроить растению стресс. К примеру, охладить. Если огурцы в теплице, несколько ночей не закрывайте дверь ночью, чтобы температура снизилась до 10-13 градусов. Также можно подсушить, чтобы листья немного привяли. Тогда растение может переключиться на наращивание плодов.

Болезни и вредители

Внимательно осмотрите растения. Возможно, завелся паутинный клещ или другой вредитель, или болезнь. Надо выяснить причину и пролечить.

На видео показан гибрид огурцов Мертусю