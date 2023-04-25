Ось чому обов'язково потрібно прати нові речі після покупки

Хімікати та барвники

Для того, щоб одяг завжди виглядав новим, чистим, він обробляється різними хімічними речовинами. На одяг часто наносять формальдегід, щоб запобігти зростанню бактерій під час перевезення та розвиток цвілі.

В результаті, якщо носити такий одяг не випраним, то це може викликати висипання, свербіж та інші алергічні реакції. Такі ж висипання можуть бути наслідком впливу барвників, якими фарбують тканини. Після прання деяка кількість фарби змивається.

Інші люди міряли одяг в магазині

У більшості магазинів люди спочатку приміряють одяг, підбираючи свій розмір і відповідний фасон. Тому, коли ми беремо річ в руки, потрібно бути готовими до того, що її могло надягати безліч людей до нас.

Тому на тканині могли залишитися частинки шкіри і небезпечні мікроорганізми, які можуть спровокувати дерматит, свербіж і почервоніння.

Мікроби

Перш ніж опинитися в магазині, виготовлений на фабриці одяг упаковується і транспортується з одного місця в інше за допомогою різних видів транспорту.

Відстежити весь маршрут товару і умови його зберігання практично неможливо. Тому є ризик того, що до того, як потрапити до вас в руки, річ могла контактувати з різними патогенами і мікробами.

Тому одяг після покупки потрібно обов'язково випрати і тільки потім одягати на тіло.