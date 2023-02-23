Ось чому насправді з'являється лупа: медики дали чітку відповідь

Чому з'являється лупа

Це стан, при якому відлущуються невеликі шматочки шкіри голови. Частою причиною появи лупи є себорейний дерматит – запальне хронічне захворювання, яке вилікувати неможливо.

Є й інші причини, які викликають лупу – наприклад, активність грибка роду Malassezia, порушення обміну речовин, генетична схильність.

Чи пов'язані лупа та гігієна?

За словами фахівців, лупа не пов'язана з недотриманням особистої гігієни й заразитися нею не можна. Однак правильний догляд та своєчасне миття волосся можуть покращити стан шкіри та прояв лупи.

Оскільки встановити точну причину виникнення лупи вдається рідко, лікування зазвичай спрямоване усунення симптомів. Лікарі рекомендують спеціальні шампуні та протигрибкові засоби.

Наприклад, Національна служба охорони здоров'я Британії рекомендує використовувати шампуні, у складі яких є такі компоненти:

сульфід селену

цинк-пірітіон

саліцилова кислота

кетоназол

вугільна смола

Однак підібрати засіб допоможе тільки лікар-дерматолог, оскільки це багато в чому залежить від можливої причини появи лупи.

Що робити, якщо ви схильні до лупи

Фахівці рекомендують у таких випадках дотримуватись збалансованого харчування, не забувати про фізичну активність, по можливості – знизити кількість стресів. Холод може посилювати проблему, тому взимку потрібно захищати голову від морозу.

Ще один фактор, який посилює лупу – сухість шкіри голови. У такому разі можуть допомогти шампуні, які м'яко очищають.

Буває так, що комплекс заходів разом із місцевим лікуванням не дають результатів. У такому разі знадобиться консультація сімейного лікаря та ендокринолога – для визначення рівня гормонів. Зміни у співвідношенні гормонів можуть провокувати порушення стану шкіри голови.

Лупа у підлітків

Для підлітків у період статевого дозрівання характерні різкі зміни у гормональному фоні. І це, звичайно ж, може відображатися на стані їхньої шкіри, а також викликати лупу. Але це тимчасове явище.

Найкраща рекомендація для підлітків з такою проблемою – дотримуватись елементарних правил догляду за собою та використовувати спеціалізовані шампуні.

Подібним чином організм може реагувати на прийом гормонів у дорослому віці. Якщо це створює додаткові проблеми, варто проконсультуватися з дерматологом і почати курс лікування під наглядом лікаря.