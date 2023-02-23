Вот почему на самом деле появляется перхоть: медики дали четкий ответ

Почему появляется перхоть

Это состояние, при котором отшелушиваются небольшие кусочки кожи головы. Частой причиной появления перхоти является себорейный дерматит - воспалительное хроническое заболевание, которое излечить полностью невозможно.

Есть и другие причины, которые вызывают перхоть - например, активность грибка рода Malassezia, нарушение обмена веществ, генетическая предрасположенность.

Связаны ли перхоть и гигиена?

По словам специалистов, перхоть не связана с несоблюдением личной гигиены и заразиться ею нельзя. Однако правильный уход и своевременное мытье волос могут улучшить состояние кожи и проявление перхоти.

Так как установить точную причину возникновения перхоти удается редко, лечение обычно направлено на устранение симптомов. Врачи рекомендуют специальные шампуни и противогрибковые средства.

К примеру, Национальная служба здравоохранения Британии рекомендует использовать шампуни, в составе которые есть такие компоненты:

сульфид селена

цинк-пиритион

салициловая кислота

кетоназол

угольная смола

Однако подобрать средство поможет только врач-дерматолог, так как это во многом зависит от вероятной причины появления перхоти.

Что делать, если вы склонны к перхоти

Специалисты рекомендуют в таких случаях придерживаться сбалансированного питания, не забывать о физической активности, по возможности - снизить количество стрессов. Холод может усиливать проблему, поэтому зимой нужно защищать голову от мороза.

Еще один фактор, который усиливает перхоть - сухость кожи головы. В таком случае могут помочь шампуни, которые мягко очищают.

Бывает так, что комплекс мероприятий вместе с местным лечением не дают результатов. В таком случае понадобится консультация семейного врача и эндокринолога - для определения уровня гормонов. Изменения в соотношении гормонов могут также провоцировать нарушения состояния кожи головы.

Перхоть у подростков

Для подростков в период полового созревания характерны резкие изменения в гормональном фоне. И это, конечно же, может отображаться на состоянии их кожи, а также вызывать перхоть. Но обычно это временное явление.

Лучшая рекомендация для подростков с такой проблемой - придерживаться элементарных правил ухода за собой и использовать специализированные шампуни.

Похожим образом организм может реагировать на прием гормонов во взрослом возрасте. Если это создает дополнительные проблемы, то стоит проконсультироваться с дерматологом и начать курс лечения под присмотром врача.