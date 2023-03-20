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Ось чому не можна їсти з ножа. Справжнє значення давньої прикмети

Чи можна їсти з ножа (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

"Не їж з ножа, будеш злим!" - таку застерегу ми чули від старших людей, коли намагалися облизати ніж, або з'їсти з нього шматочок відрізаної їжі. Але що вона насправді значить, і які будуть наслідки?

Про це дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Звідки взялася прикмета?

Колись ножі були дуже цінним предметом, часто - культовим. Адже коштували вони дорого через складність ручного штучного виготовлення. Тому й ставилися до них з особливою трепетністю.

Ножі використовували не тільки для приготування їжі, а й для видобутку їжі, війни, жертвопринесення.

Вважалося, якщо облизати цей предмет, то можна роздратувати духів.

Коли людина їла з ножа, вона показувала, що не боїться духів, і взагалі нічого не боїться. А це могло бути вираженням неповаги до вищих сил.

Чому той, хто їсть з ножа, може стати "злим"?

Все ж таки раніше з ножа їли лише люди, які полювали за здобиччю, билися з ворогами. Це були воїни, мисливці, а отже вони були здатні виявляти агресію і навіть ярість.

Ймовірно, прикмета про те, що станеш злим, якщо їстимеш з ножа, походить саме звідси.

Логічне й найпростіше пояснення

Можна багато розмірковувати про походження прикмети, а можна дійти до логічного висновку - це попросту небезпечно. Справа в тому, що облизуючи ножа можна дуже легко поранитися.

При цьому раніше хороших препаратів та інших засобів допомоги не було, отже, така ранка загрожувала лише додатковими проблемами у вигляді запалення ротової порожнини.

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