Ось чому не можна їсти з ножа. Справжнє значення давньої прикмети

"Не їж з ножа, будеш злим!" - таку застерегу ми чули від старших людей, коли намагалися облизати ніж, або з'їсти з нього шматочок відрізаної їжі. Але що вона насправді значить, і які будуть наслідки?
Про це дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.
Колись ножі були дуже цінним предметом, часто - культовим. Адже коштували вони дорого через складність ручного штучного виготовлення. Тому й ставилися до них з особливою трепетністю.
Ножі використовували не тільки для приготування їжі, а й для видобутку їжі, війни, жертвопринесення.
Вважалося, якщо облизати цей предмет, то можна роздратувати духів.
Коли людина їла з ножа, вона показувала, що не боїться духів, і взагалі нічого не боїться. А це могло бути вираженням неповаги до вищих сил.
Все ж таки раніше з ножа їли лише люди, які полювали за здобиччю, билися з ворогами. Це були воїни, мисливці, а отже вони були здатні виявляти агресію і навіть ярість.
Ймовірно, прикмета про те, що станеш злим, якщо їстимеш з ножа, походить саме звідси.
Можна багато розмірковувати про походження прикмети, а можна дійти до логічного висновку - це попросту небезпечно. Справа в тому, що облизуючи ножа можна дуже легко поранитися.
При цьому раніше хороших препаратів та інших засобів допомоги не було, отже, така ранка загрожувала лише додатковими проблемами у вигляді запалення ротової порожнини.
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