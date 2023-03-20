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Вот почему нельзя есть с ножа. Настоящее значение древней приметы

Можно ли есть с ножа (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

"Не ешь с ножа, будешь злым!" - такую оговорку мы слышали от старших людей, когда пытались облизать нож, или съесть с него кусочек отрезанной пищи. Но что она на самом деле значит, и какие последствия будут?

Об этом узнайте ниже в материале Styler.

Откуда взялась примета?

Когда-то ножи были очень ценным предметом, часто - культовым. Ведь стоили они дорого из-за сложности ручного искусственного изготовления. Потому и относились к ним с особой трепетностью.

Ножи использовали не только для приготовления еды, но и для добычи пищи, войны, жертвоприношения.

Считалось, что если облизать этот предмет, то можно раздразнить духов.

Когда человек ел с ножа, он показывал, что не боится духов, и вообще ничего не боится. А это могло быть проявлением неуважения к высшим силам.

Почему тот, кто ест с ножа, может стать "злым"?

Все же раньше с ножа ели только люди, которые охотились за добычей, сражались с врагами. Это были воины, охотники, а значит, они были способны проявлять агрессию и даже ярость.

Вероятно, примета о том, что станешь злым, если будешь есть с ножа, происходит именно отсюда.

Логическое и самое простое объяснение

Можно много размышлять о происхождении приметы, а можно прийти к логическому выводу - это просто опасно. Дело в том, что облизывая нож можно очень легко пораниться.

При этом раньше хороших препаратов и других средств помощи не было, следовательно, такая ранка угрожала дополнительными проблемами в виде воспаления ротовой полости.

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