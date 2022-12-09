Ось чому не можна пити чай з лимоном щодня: будьте обережні

Користь чаю з лимоном

Чай з лимоном - дуже корисний напій, який допомагає зігріти організм, вгамувати спрагу, надає бадьорості та сил, а також насичує організм вітаміном С та зміцнює імунітет.

У такому чаї є танін, який у поєднанні з вітаміном С стає потужним енергетиком та підживлює нервову систему людини. Ще такий чай має антисептичні дії та підвищує опірність організму до вірусів.

Чай з лимоном допомагає при гіпертонії та артриті, покращує роботу травної системи. Антиоксиданти у цьому напої допомагають корисним речовинам краще засвоюватись та ліквідують вільні радикали.

Чому не можна пити чай із лимоном часто

Річ у тому, що вітамін С у великій кількості може нашкодити організму. Насамперед - несприятливо позначатися на роботі шлунка і викликати подразнення слизової оболонки. Налягати на такий чай не рекомендують людям, які страждають на підвищену кислотність.

Не варто такий напій пити людям, які мають алергію на цитрусові. З обережністю його потрібно вживати мамам, що годують.

Але найбільша проблема цього чаю – гаряча вода з лимоном сильно підвищує рівень кислотності у ротовій порожнині. А якщо чай ще й із цукром, то є великий ризик отримати проблеми із зубами у майбутньому.

Якщо такий чай пити щодня, то є ризик запустити процеси, які руйнують зубну емаль.

Крім того, не варто пити чай із лимоном перед сном – він може стати причиною безсоння.

Як готувати такий чай і скільки можна пити

Витискати сік лимона в чашку з чаєм не рекомендується, оскільки найбільша кількість мікроелементів міститься в цедрі лимона. Саме в ній знаходяться ефірні олії, які вбивають мікроби.

Не варто додавати лимон у дуже гарячий чай або заливати окропом - від високих температур аскорбінова кислота починає руйнуватися й ефективність знижується в рази.

Найкращий спосіб: у чайнику заварюємо 2 ложки чорного чаю водою з температурою 97-98 градусів. Даємо настоятися протягом 3-5 хвилин. Розливаємо по кружках і даємо трохи охолонути, а потім додаємо 1-2 скибочки лимона.

На день варто випивати не більше однієї чашки чаю з лимоном. Найоптимальніше – 2-3 рази на тиждень. Під час застуди можна випивати 2-3 чашки такого чаю на день, щоб швидше одужати.