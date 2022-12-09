Вот почему нельзя пить чай с лимоном каждый день: будьте осторожны

Польза чая с лимоном

Чай с лимоном - очень полезный напиток, который помогает согреть организм, утолить жажду, придает бодрости и сил, а также насыщает организм витамином С и укрепляет иммунитет.

В таком чае есть танин, который в сочетании с витамином С становится мощным энергетиком и подпитывает нервную систему человека. Еще такой чай имеет антисептические действия и повышает сопротивляемость организма к вирусам.

Чай с лимоном помогает при гипертонии и артрите, улучшает работу пищеварительной системы. Антиоксиданты в этом напитке помогают полезным веществам лучше усваиваться и ликвидируют свободные радикалы.

Почему нельзя пить чай с лимоном часто

Дело в том, что витамин С в большом количестве может и навредить организму. В первую очередь - неблагоприятно сказываться на работе желудка и вызывать раздражение слизистой. Налегать на такой чай не рекомендуют людям, которые страдают от повышенной кислотности.

Не стоит такой напиток пить людям, у которых есть аллергия на цитрусовые. С осторожностью его нужно употреблять кормящим мамам.

Но самая большая проблема этого чая - горячая вода с лимоном сильно повышает уровень кислотности в ротовой полости. А если чай еще и с сахаром, то есть большой риск получить проблемы с зубами в будущем.

Если такой чай пить ежедневно, то есть риск запустить процессы, которые разрушают зубную эмаль.

Кроме того, не стоит пить чай с лимоном перед сном - он может стать причиной бессонницы.

Как готовить такой чай и сколько можно пить

Выжимать сок лимона в чашку с чаем не рекомендуется, так как самое большое количество микроэлементов содержится в цедре лимона. Именно в ней находятся эфирные масла, которые убивают микробы.

Не стоит добавлять лимон в очень горячий чай или заливать его кипятком - от высоких температур аскорбиновая кислота начинает разрушаться и эффективность снижается в разы.

Самый лучший способ: в чайнике завариваем 2 ложки черного чая водой с температурой 97-98 градусов. Даем настояться в течении 3-5 минут. Разливаем по кружкам и даем немного остыть, а потом добавляем 1-2 ломтика лимона.

В день стоит выпивать не более одной чашки чая с лимоном. Самое оптимальное - 2-3 раза в неделю. Во время простуды можно выпивать 2-3 чашки такого чая в день, чтобы быстрее выздороветь.