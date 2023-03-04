Ось чому не можна дарувати квіти в горщиках

Негативні прикмети щодо квітів у горщиках

Кажуть, що деякі рослини можуть ощасливити свого власника, інші - навпаки, витягнути з нього всі соки.

Одна з прикмет говорить, що дарувати рослини в горщиках не можна тим, хто хворіє. Кажуть, що квітка з корінням може бути свого роду побажанням хворій людині "врости в землю".

Ще одна прикмета попереджає, якщо рослина не приживеться в будинку у нового власника, почне в'янути, то подібний негатив чекає і господаря вазона. З іншого боку вважається, якщо квітка зів'яне, вона забере погану енергію. Тож ця прикмета не дуже однозначна.

Більш обгрунтованою вважається вірування, що такий подарунок - це "горщик з сирою землею". Такий презент може притягнути хвороби і неприємності.

Останнє повір'я застерігає про те, що людина, що дарує квітку, скидає на неї свої біди і негаразди. А значить, негатив переходить людині, яка прийняла подарунок.

Квіти в горщиках можуть як допомогти, так і зашкодити (фото: freepik)

Хороші прикмети теж є

За одним із вірувань, квітка в горщику може стати талісманом для людини, яка її отримає. Вазон набуває властивостей оберегу дому, в якому росте.

Кажуть, якщо рослина раптово зів'яла, то вона забрала весь негатив, який був на господарі будинку. Таким чином оселя очистилася від негативу.

Як і кому дарувати правильно

В будь-якому разі перед тим, як зробити такий подарунок, впевніться, що людина, якій ви плануєте презентувати вазон, не забобонна, дійсно любить кімнатні рослини і вміє за ними доглядати.

Крім того вазони краще дарувати близьким людям, а малознайомим (колегам, вчителям) підійдуть зрізані квіти.

Якщо ж вам подарували вазон, щоб перестрахуватися, варто "відкупитися". Дайте дарувальнику кілька монет. Таким чином ви купуєте вже предмет, а не отримуєте в подарунок.