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Як поливати фіалку, щоб вона безперервно квітнула: секрет досвідчених квітникарів

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Неділя 26 лютого 2023 16:50
Як поливати фіалку, щоб вона безперервно квітнула: секрет досвідчених квітникарів Фіалка (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Фіалки доволі примхливі створіння, але при знанні секретів догляду можуть радувати вас хоч цілий рік квітучою шапкою. При цьому не важливо, ви купили просту бузкову фіалочку у квітковому магазині чи у колекціонера на виставці.

Який полив найкращий - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Полив буває трьох типів

Поливати фіалку, або як її ще називають, сенполію, можна зверху, з піддону, або за допомогою гнотового поливу.

Перший - звичайний полив - не рекомендується, адже розетка фіалки займає весь горщик, а фіалку не можна поливати всередину розетки, бо може початися загноєння і рослина загине.

Професіонали обирають полив з піддону, але частіше - саме гнотовий полив.

Як поливати фіалку за допомогою гноту

Основа для такого поливу закладається вже при посадці, але починати поливати можна, коли сенполія вже добре вкоріниться і зможе "пити" через гніт.

Для гноту підійде шнур середньої товщини чи шматок тканини. Важливо, щоб вона була штучною, адже бавовна чи льон не пропускатимуть, а вбиратимуть вологу, а також гнитимуть у грунті. Гнот можна придбати на спецсайтах чи виставках сенполій. Можна нарізати на смужки звичайні капронові панчохи.

Як поливати фіалку, щоб вона безперервно квітнула: секрет досвідчених квітникарів

Горщик з шнуром для гнотового поливу (фото: facebook.com/Олена Руднєва)

Покрокова інструкція

Відріжте шматок шнура сантиметрів 20-30 (залежно від розміру горщика і рослини), припаліть його з обох сторін на вогні, щоб він не розшаровувався.

Обмотайте одним кінцем шнурка коріння фіалки, а інший - пропустіть в отвір на дні горщика (він має виступати сантиметрів на 10, щоб діставати дна піддону для полива).

Після посадки перші кілька разів треба горщик з фіалкою потримати у воді, щоб фіалка "навчилася" пити через гніт.

В якості піддону можна використовувати прозорі чи напівпрозорі піддони, в які вставляється горщик, або ж піддони з кришкою і отвором, на які можна горщик поставити.

Як поливати фіалку, щоб вона безперервно квітнула: секрет досвідчених квітникарівЯк поливати фіалку, щоб вона безперервно квітнула: секрет досвідчених квітникарів

Варіанти піддонів для поливу фіалок (фото: facebook.com)

За мірою необхідності рідину для поливу (з добривом чи без) підливають у піддон.

У воду для поливу можна додавати добриво для росту в період вегетації або для цвітіння, коли помітите першу зав'язь бутонів.

Якщо зробити все правильно, ваша фіалка буде радувати вас шапкою квітів цілий рік.

Раніше ми писали, як вдома виростити сортові фіалки. Професіонали дали поради.

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