Як поливати фіалку, щоб вона безперервно квітнула: секрет досвідчених квітникарів

Фіалки доволі примхливі створіння, але при знанні секретів догляду можуть радувати вас хоч цілий рік квітучою шапкою. При цьому не важливо, ви купили просту бузкову фіалочку у квітковому магазині чи у колекціонера на виставці.

Який полив найкращий - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Полив буває трьох типів

Поливати фіалку, або як її ще називають, сенполію, можна зверху, з піддону, або за допомогою гнотового поливу.

Перший - звичайний полив - не рекомендується, адже розетка фіалки займає весь горщик, а фіалку не можна поливати всередину розетки, бо може початися загноєння і рослина загине.

Професіонали обирають полив з піддону, але частіше - саме гнотовий полив.

Як поливати фіалку за допомогою гноту

Основа для такого поливу закладається вже при посадці, але починати поливати можна, коли сенполія вже добре вкоріниться і зможе "пити" через гніт.

Для гноту підійде шнур середньої товщини чи шматок тканини. Важливо, щоб вона була штучною, адже бавовна чи льон не пропускатимуть, а вбиратимуть вологу, а також гнитимуть у грунті. Гнот можна придбати на спецсайтах чи виставках сенполій. Можна нарізати на смужки звичайні капронові панчохи.

Горщик з шнуром для гнотового поливу (фото: facebook.com/Олена Руднєва)

Покрокова інструкція

Відріжте шматок шнура сантиметрів 20-30 (залежно від розміру горщика і рослини), припаліть його з обох сторін на вогні, щоб він не розшаровувався.

Обмотайте одним кінцем шнурка коріння фіалки, а інший - пропустіть в отвір на дні горщика (він має виступати сантиметрів на 10, щоб діставати дна піддону для полива).

Після посадки перші кілька разів треба горщик з фіалкою потримати у воді, щоб фіалка "навчилася" пити через гніт.

В якості піддону можна використовувати прозорі чи напівпрозорі піддони, в які вставляється горщик, або ж піддони з кришкою і отвором, на які можна горщик поставити.

Варіанти піддонів для поливу фіалок (фото: facebook.com)

За мірою необхідності рідину для поливу (з добривом чи без) підливають у піддон.

У воду для поливу можна додавати добриво для росту в період вегетації або для цвітіння, коли помітите першу зав'язь бутонів.

Якщо зробити все правильно, ваша фіалка буде радувати вас шапкою квітів цілий рік.