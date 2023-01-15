Ось чому коти насправді муркочуть і топчуть вас лапами

Коти люблять залізти на вас з настирливим муркотінням та ще й потоптати подушечками передніх лап, злегка випускаючи кігтики. Що ж вони хочуть нам сказати?
Про це читайте нижче в матеріалі Styler.
Муркотіння – це не тільки мила риса вашого улюбленця, але й спосіб їхнього спілкування. Котики муркочуть, коли виявляють задоволення, отримуючи ласку чи їжу.
Але насправді все набагато складніше, адже тварини мурчать ще й у стресових ситуаціях чи під час відновлювальних періодів після травм.
Вченим вдалося з’ясувати, що муркотіння має ознаки заспокоєння і зцілення. Адже звукові коливання в його процесі сприяють загоєнню і підвищенню щільності кісткової тканини.
Кошенята починають мурчати вже у віці двох днів після народження. Цей звук допомагає їх матерям знайти своє потомство, коли приходить час годування. Мами-кішки муркочуть в процесі годування і вилизування свого потомства, підбадьорюючи та заспокоюючи його.
Нерідко поведінка з котячого дитинства залишається й у деяких дорослих кішок, які муркочуть випрошуючи їжу, (своєрідна спроба переконати людину, що прийшов час поїсти), а деякі продовжують мурчати й в процесі годування.
Є кішки, які голосно муркочуть під час обережного дослідження нової території. Також ці улюбленці можуть мурчати після того, як їх налякали, тобто після стресових випадків (наприклад, після переслідування собакою чи коли їх знімають з дерева).
Тварини часто мурчать і заради комунікації з людиною, щоб проявити своє вдоволення, почуття подяки.
Вони видають такі звуки, коли їх пестять, пригощають смачними ласощами або під час повернення господаря додому.
Годованці допомагають своєю звуковою терапією:
Котики спілкуються муркотінням (фото: pixabay)
Котики вперше починають характерно топтати лапками ще маленькими кошенятами, яких годує мама. "Розминання" асоціюється зі смоктанням, яке допомагає стимулювати подачу молока у матері.
Цікаво, що деякі коти окрім топтання можуть ще й починати вилизувати господарів або ж смоктати одяг. Така поведінка називається неотенією - це коли тварина зберігає свої юнацькі фізичні чи поведінкові риси до зрілого віку.
Якщо кіт мне вас - це такий його спосіб сказати, що ви є партнерами або належите до його соціальної групи. Тобто він сприймає вас близькою людиною, показує, що йому з вами комфортно.
Однак якщо таке "розминання" відбувається дуже часто, це може бути ознакою того, що ваша кішка переживає стрес або біль і потребує огляду лікаря.
Може бути таке, що тварина випускає кігті і ви відчуваєте дискомфорт. Найкращим способом уникнути цього є обрізання кігтів спеціальною кігтерізкою. Але робити це треба обережно, щоб не пошкодити капіляри всередині кігтя.
В будь-якому разі не скидайте тварину з рук. Натомість погладьте його і підбадьорте.
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