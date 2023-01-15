Ось чому коти насправді муркочуть і топчуть вас лапами

Чому коти люблять муркотіти

Муркотіння – це не тільки мила риса вашого улюбленця, але й спосіб їхнього спілкування. Котики муркочуть, коли виявляють задоволення, отримуючи ласку чи їжу.

Але насправді все набагато складніше, адже тварини мурчать ще й у стресових ситуаціях чи під час відновлювальних періодів після травм.

Вченим вдалося з’ясувати, що муркотіння має ознаки заспокоєння і зцілення. Адже звукові коливання в його процесі сприяють загоєнню і підвищенню щільності кісткової тканини.

Кошенята починають мурчати вже у віці двох днів після народження. Цей звук допомагає їх матерям знайти своє потомство, коли приходить час годування. Мами-кішки муркочуть в процесі годування і вилизування свого потомства, підбадьорюючи та заспокоюючи його.

Нерідко поведінка з котячого дитинства залишається й у деяких дорослих кішок, які муркочуть випрошуючи їжу, (своєрідна спроба переконати людину, що прийшов час поїсти), а деякі продовжують мурчати й в процесі годування.

Є кішки, які голосно муркочуть під час обережного дослідження нової території. Також ці улюбленці можуть мурчати після того, як їх налякали, тобто після стресових випадків (наприклад, після переслідування собакою чи коли їх знімають з дерева).

Дослідження муркотіння ще тривають, а поки вченим вдалося з’ясувати такі моменти:

Переважно діапазон муркотіння становить 25-50 Герц. Якщо у тварини перелом кісток, то вона буде видавати саме такі звуки. Зазначені частоти добре впливають на загоєння переломів і відновлення кісткової тканини.

Вібрація з частотою близько 120 Герц позитивно впливає на відновлення сухожиль.

Показники звуку в діапазоні 18-35 Герц кішки видають, якщо отримали забиття, яке стало результатом обмеження рухливості. Таке муркотіння добре позначається на відновленні рухливості суглобів.

Муркотіння в діапазоні 50-150 Герц допомагає полегшити больові відчуття.

Показники терапевтичних частот, які сприяють відновленню м'язів, складають від 2 до 100 Герц.

На частоті 100 Герц мурчать кішки з наявністю хронічного обструктивного захворювання легень.

Коти комунікують з людиною муркотінням

Тварини часто мурчать і заради комунікації з людиною, щоб проявити своє вдоволення, почуття подяки.

Вони видають такі звуки, коли їх пестять, пригощають смачними ласощами або під час повернення господаря додому.

Муркотіння допомагає людині

Годованці допомагають своєю звуковою терапією:

відновити кісткову тканину людського організму,

умиротворити та заспокоїти людей під час стресу і за наявності нервових розладів,

поліпшити мозковий кровообіг і зменшити ризик виникнення інсульту,

знизити показники тиску, нормалізувати пульс,

зменшити ризики виникнення хвороб серця.

Котики спілкуються муркотінням (фото: pixabay)

Чому котики топчуть вас лапами

Котики вперше починають характерно топтати лапками ще маленькими кошенятами, яких годує мама. "Розминання" асоціюється зі смоктанням, яке допомагає стимулювати подачу молока у матері.

Цікаво, що деякі коти окрім топтання можуть ще й починати вилизувати господарів або ж смоктати одяг. Така поведінка називається неотенією - це коли тварина зберігає свої юнацькі фізичні чи поведінкові риси до зрілого віку.

Якщо кіт мне вас - це такий його спосіб сказати, що ви є партнерами або належите до його соціальної групи. Тобто він сприймає вас близькою людиною, показує, що йому з вами комфортно.

Однак якщо таке "розминання" відбувається дуже часто, це може бути ознакою того, що ваша кішка переживає стрес або біль і потребує огляду лікаря.

Що робити, якщо топтання вам не подобається

Може бути таке, що тварина випускає кігті і ви відчуваєте дискомфорт. Найкращим способом уникнути цього є обрізання кігтів спеціальною кігтерізкою. Але робити це треба обережно, щоб не пошкодити капіляри всередині кігтя.

В будь-якому разі не скидайте тварину з рук. Натомість погладьте його і підбадьорте.