Ось чому колишні насправді повертаються: про таку правду важко чути
Ситуація, коли колишні партнери нагадують про себе тим, чи іншим чином, знайома багатьом, кому довелося мати стосунки. Але не варто тішити себе надією, що він чи вона дійсно хоче повернутися у ваше життя, і що то – справжнє кохання, адже усьому виною... хімія.
Про це говорить психолог Тетяна Гнатюк в Instagram.
Чому вони повертаються?
За словами експертки, причина в тому, що в мозку відбувається активність у великій ділянці, яка відповідає за залежність. У цей момент партнер відчуває підвищений рівень дофаміну та нейромедіатора норадреналіну, а вони відповідають за стрес і бажання просити про допомогу.
"І коли норадреналіну забагато – партнер відчуває тривожність та безсоння і, звичайно, думає, що причина цього – це ваша відсутність у його/її житті. Перебуваючи в таких процесах, партнер готовий на все, щоб повернути вас", – пише психолог.
До цього прекрасного біохімічного букету додається ще рівень пристрасті і почуття невизначеності в стосунках, який штовхає спробувати ще раз, що й змушує швидше пробачити будь-що партнерові.
"Коли партнер бажає відновити стосунки, навіть які були не найкращі, то це є страх самотності, і не більше", – додала Тетяна Гнатюк.
Психолог дала цікаві назви діям колишніх партнерів:
- Гостинг – це коли партнер пропадає без причини.
- Бредкрамбінг – постійне нагадування про себе грайливими повідомленнями без наміру про серйозні стосунки.
- Бенчинг – тримання потенційного партнера на лаві запасних.
- Орбітинг – стеження за колишніми в соціальних мережах.
- Зомбінг – коли ви наче забули партнера, та він/вона несподівано з'являється знову.
Раніше ми писали, що означає, коли чоловік перестав писати і дзвонити.
Крім того читайте, що насправді треба чоловікам від жінок.