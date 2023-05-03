Ось чому категорично не можна прибирати в будинку ввечері

Чому не можна підмітати пізно ввечері

Народні прикмети кажуть, що ввечері не можна прибирати, адже так можна залучити до хати бідність.

Крім того, наші предки вірили, що саме вночі відьми та чаклуни проводили свої магічні ритуали, тому вважалося, що нічне прибирання може привернути до хати занепокоєння.

Якщо підмітати ввечері, то можна викинути з дому позитивну енергію. Крім того, віник має форму мітли, що є атрибутом нечистої сили. Щоб не закликати до будинку злих духів, краще почекати до ранку.

До того ж вечірнє прибирання може заважати сусідам та викликати шум, якщо ви живете у багатоквартирному будинку.

Також не найкращою ідеєю буде підіймати весь цей пил вночі із зачиненими вікнами. Експерти кажуть, що найкраще поприбирати вранці.

Як швидко попідмітати

Якщо ви чекаєте гостей і потрібно швидко прибрати в будинку, то є простий спосіб.

Загалом підмітити потрібно плавно, щоб все пил не піднявся у повітря. Потім скористайтеся совком.

До того ж видалити весь пил з підлоги допоможе капронові колготки. Необхідно взяти ножиці і розрізати капронову панчоху на дві. Потім помістіть частину навколо мітли.

Далі коли ви будете проводити картоновими колготами по землі, то вони будуть притягувати усілякі частинки: пил, ворсинки, волосся та залишки їжі.