Вот почему категорически нельзя убирать в доме вечером

Почему нельзя подметать поздно вечером

Народные приметы говорят, что вечером нельзя убирать, ведь так можно привлечь в дом бедность.

Кроме того, наши предки верили, что именно ночью ведьмы и колдуны проводили свои магические ритуалы, поэтому считалось, что ночная уборка может привлечь в дом беспокойство.

Если подметать вечером, то можно выбросить из дома положительную энергию. Кроме того, веник имеет форму метлы, являющейся атрибутом нечистой силы. Чтобы не призывать к дому злых духов, лучше подождать до утра.

К тому же вечерняя уборка может мешать соседям и вызвать шум, если вы живете в многоквартирном доме.

Также не лучшей идеей будет поднимать всю эту пыль ночью с закрытыми окнами. Эксперты говорят, что лучше всего убрать утром.

Как быстро подмести

Если вы ждете гостей и нужно быстро убрать в доме, то есть простой способ.

В общем подметить нужно плавно, чтобы пыль не поднялась в воздух. Затем воспользуйтесь совком.

К тому же удалить всю пыль с пола поможет капроновые колготки. Необходимо взять ножницы и разрезать капроновый чулок на две. Затем поместите часть вокруг метлы.

Далее, когда вы будете проводить картонными колготами по земле, то они будут притягивать всевозможные частицы: пыль, ворсинки, волосы и остатки пищи.