Ось чому категорично не можна користуватись тестерами в магазинах косметики

Чим небезпечні тестери

Експерти провели експеримент під час якого зібрали мазки з тестерів та помістили до чашок Петрі для культивування мікроорганізмів - бактерій і грибів - шляхом посіву їх на спеціальну поживну суміш.

В результаті з'ясувалось, що деякі тестери, наприклад, зразки тіней кишіли бактеріями.

Найімовірніше, бактерії на зразках косметики опинилися та розрослися через те, що відвідувачі магазинів після того, як вони торкнулися шкіри, торкаються ватними паличками й подушечками тестерів косметики.

Тому інфекції, які є на шкірі потрапляють на тестери. Така недбалість може призвести до різноманітних інфекцій, в першу чергу стафілококових.

Дерматолог Тамі Басс Кассіс розповіла, що на тестерах зазвичай є бактерії та грибки стафілокока. Бактерії стафілококів є основною причиною інфекцій шкіри та м’яких тканин, що призводять до фурункулів.

Що варто робити

Лікар каже, якщо ви не можете обійтися без тестера, то дотримуйтесь таких порад:

переконайтеся, що він запечатаний

використовуйте індивідуальний одноразовий аплікатор

протестуйте на долоні

Щоб протестувати, діставайте засіб ватною паличкою, одноразовим штапелем або диском.

Тестуйте всі засоби не на обличчі, а на руках. Наносьте продукти на шкіру тильної сторони долоні. При цьому, по можливості, відразу після тесту мийте руки. Можете носити з собою вологі серветки або антисептик.

Не ігноруйте безкоштовні пробники, які видають при здійсненні покупки і вкладають в журнали. Як правило, у такому форматі можна безпечно спробувати продукти з рідкою текстурою

Найкраще, що можна зробити, рекомендує дерматологиня, це придбати косметику в невеликому упакованні та перед цим поцікавитися, яка політика повернення товару в магазині.

Експерти наголошують, що магазинам варто відмовитися від тестерів, адже вони є розсадниками бактерій та мікробів. Після їх нанесення на шкіру виникали подразнення чи запалення.