Вот почему категорично нельзя пользоваться тестерами в магазинах косметики

Чем опасны тестеры

Эксперты провели эксперимент, во время которого собрали мазки из тестеров и поместили в чашки Петри для культивирования микроорганизмов - бактерий и грибов - путем посева их на специальную питательную смесь.

В результате выяснилось, что некоторые тестеры, например, образцы теней кишели бактериями.

Скорее всего, бактерии на образцах косметики оказались и разрослись из-за того, что посетители магазинов после того, как они коснулись кожи, касаются ватными палочками и подушечками тестеров косметики.

Поэтому инфекции, которые есть на коже, попадают на тестеры. Такая халатность может привести к различным инфекциям, в первую очередь стафилококковым.

Дерматолог Тами Басс Кассис рассказала, что на тестерах обычно есть бактерии и грибки стафилококка. Бактерии стафилококков являются основной причиной инфекций кожи и мягких тканей, приводящих к фурункулам.

Что следует делать

Врач говорит, если вы не можете обойтись без тестера, следуйте следующим советам:

убедитесь, что он запечатан

используйте индивидуальный одноразовый аппликатор

протестуйте на ладони

Чтобы протестировать, извлекайте средство ватной палочкой, одноразовым штапелем или диском.

Тестуйте все средства не на лице, а на руках. Наносите продукты на кожу тыльной стороны ладони. При этом по возможности сразу после теста мойте руки. Вы можете носить с собой влажные салфетки или антисептик.

Не игнорируйте бесплатные пробники, которые выдают при совершении покупки и вкладываются в журналы. Как правило, в таком формате можно безопасно попробовать продукты с жидкой текстурой.

Лучшее, что можно сделать, рекомендует дерматолог, это приобрести косметику в небольшой упаковке и перед этим поинтересоваться, какова политика возврата товара в магазине.

Эксперты отмечают, что магазинам следует отказаться от тестеров, ведь они являются питомниками бактерий и микробов. После их нанесения на кожу возникали раздражение или воспаление.