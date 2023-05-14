Вот почему в гостинницах не стоит пить такой кофе: это просто отвратительно

Во время путешествий следует избегать приготовления кофе в отельных кофеварках, ведь часто посетители используют их не по назначению.

Почему гостиничные кофеварки могут быть отвратительными

По словам экономки отеля по имени Тара Би, кофеварки в отелях очень негигиеничны, и их следует избегать любой ценой.

Тем временем стюардесса из Нью-Йорка, пожелавшая скрыть свое имя, утверждает, что слышала, что кофеварки в отелях используют для стирки нижнего белья и других отвратительных вещей.

Специалисты советуют несколько раз подумать, прежде чем использовать кофеварку по назначению. Вы ведь не знаете, кто и как обращался с ней до вас.

То же касается и электрочайников, в которых по рассказам, могут заваривать быструю лапшу или варить пельмени.

Даже если вы не верите, что кто-то так может делать, есть и другие причины, чтобы не пользоваться многоразовой гостиничной посудой.

В отелях кофеварками и электрочайниками могут пользоваться не по назначению (фото: freepik)

Экономка отеля дала советы по осмотрительности в номерах

Тара Би предупреждает и советует путешественникам перестать готовить кофе в гостиничном номере.

"Первое, что я бы никогда не использовала в гостиничном номере, - это кофейник или любая стеклянная посуда", - советует экономка.

Ведь часто уборщица просто смывает эти вещи в раковину в ванной и высушивает их той самой тряпкой, которой она убирает остальную комнату.