Ось чому в Європі та Америці ви не побачите в готелях номери 13, 217 та 420

Що не так з числом 420

В США на початку 70-х число 420

. В деяких готелях можна замість цієї цифри побачити табличку 419+1.

Чому ви не побачите число 13

Всі ми знаємо, що число 13 давно має погану репутацію. Вважається, що ця цифра притягує нещастя та біди. Однак насправді число 13 це просто забобони. Часто можна побачити в готелі після 12 номеру відразу 14.

кошмар, в якому його син неприродньо бігав коридором.

В книзі йдеться про те, як головний герой Денні Торанс влаштовується на роботу до гірського готелю "Оверлук" доглядачем і до кінця осені переїжджає туди разом зі своєю дружиною Венді та п'ятирічним сином Денні.

У цього шикарного готелю побутує погана слава, особливо серед жителів найближчого містечка Сайдвіндер, звідки більшість тамтешніх покоївок. У готелі постійно відбуваються дивні та жахливі події.