Ось чому в Європі та Америці ви не побачите в готелях номери 13, 217 та 420

У нашій культурі заведено остерігатись числа 13. У цю дату вкрай рідко реєструють шлюби чи відзначають інші важливі події. Однак це не єдине число, яке оповите різними історіями та страшилками. В інших країнах також можна наврядчи побачити числа, такі як 217 та 420.
Про те, чому ви наврядчи зустрінете такі номери в готелях країн Заходу - читайте в матеріалі Styler.
В США на початку 70-х число 420
. В деяких готелях можна замість цієї цифри побачити табличку 419+1.
Всі ми знаємо, що число 13 давно має погану репутацію. Вважається, що ця цифра притягує нещастя та біди. Однак насправді число 13 це просто забобони. Часто можна побачити в готелі після 12 номеру відразу 14.
кошмар, в якому його син неприродньо бігав коридором.
В книзі йдеться про те, як головний герой Денні Торанс влаштовується на роботу до гірського готелю "Оверлук" доглядачем і до кінця осені переїжджає туди разом зі своєю дружиною Венді та п'ятирічним сином Денні.
У цього шикарного готелю побутує погана слава, особливо серед жителів найближчого містечка Сайдвіндер, звідки більшість тамтешніх покоївок. У готелі постійно відбуваються дивні та жахливі події.
Раніше ми писали про те, які запахи в домі притягують гроші та достаток.
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