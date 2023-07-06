Вот почему в Европе и Америке вы не увидите в отелях номера 13, 217 и 420

Что не так с числом 420

В США в начале 70-х число 420

. В некоторых отелях можно вместо этой цифры увидеть табличку 419+1.

Почему вы не увидите число 13

Все мы знаем, что число 13 давно имеет плохую репутацию. Считается, что эта цифра притягивает несчастье и беды. Однако на самом деле число 13 это просто суеверие. Часто можно увидеть в отеле после 12 номера сразу 14.

кошмар, в котором его сын неестественно бегал по коридору.

В книге говорится, как главный герой Дэнни Торанс устраивается на работу в горную гостиницу "Оверлук" смотрителем и до конца осени переезжает туда вместе со своей женой Венди и пятилетним сыном Дэнни.

У этого шикарного отеля бытует плохая слава, особенно среди жителей ближайшего городка Сайдвиндер, откуда большинство местных горничных. В отеле постоянно происходят странные и ужасающие события.