Вот почему в Европе и Америке вы не увидите в отелях номера 13, 217 и 420

В нашей культуре принято опасаться числа 13. В эту дату крайне редко регистрируют браки или отмечают другие важные события. Однако это не единственное число, окутанное разными историями и страшилками. В других странах можно вряд ли увидеть числа, такие как 217 и 420.
О том, почему вы вряд ли встретите такие номера в отелях стран Запада - читайте в материале Styler.
В США в начале 70-х число 420
. В некоторых отелях можно вместо этой цифры увидеть табличку 419+1.
Все мы знаем, что число 13 давно имеет плохую репутацию. Считается, что эта цифра притягивает несчастье и беды. Однако на самом деле число 13 это просто суеверие. Часто можно увидеть в отеле после 12 номера сразу 14.
кошмар, в котором его сын неестественно бегал по коридору.
В книге говорится, как главный герой Дэнни Торанс устраивается на работу в горную гостиницу "Оверлук" смотрителем и до конца осени переезжает туда вместе со своей женой Венди и пятилетним сыном Дэнни.
У этого шикарного отеля бытует плохая слава, особенно среди жителей ближайшего городка Сайдвиндер, откуда большинство местных горничных. В отеле постоянно происходят странные и ужасающие события.
Раньше мы писали о том, какие запахи в доме притягивают деньги и достаток.
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