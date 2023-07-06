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Вот почему в Европе и Америке вы не увидите в отелях номера 13, 217 и 420

Какие числа вы не найдете в европейской гостинице (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

В нашей культуре принято опасаться числа 13. В эту дату крайне редко регистрируют браки или отмечают другие важные события. Однако это не единственное число, окутанное разными историями и страшилками. В других странах можно вряд ли увидеть числа, такие как 217 и 420.

О том, почему вы вряд ли встретите такие номера в отелях стран Запада - читайте в материале Styler.

Что не так с числом 420

В США в начале 70-х число 420

. В некоторых отелях можно вместо этой цифры увидеть табличку 419+1.

Почему вы не увидите число 13

Все мы знаем, что число 13 давно имеет плохую репутацию. Считается, что эта цифра притягивает несчастье и беды. Однако на самом деле число 13 это просто суеверие. Часто можно увидеть в отеле после 12 номера сразу 14.

кошмар, в котором его сын неестественно бегал по коридору.

В книге говорится, как главный герой Дэнни Торанс устраивается на работу в горную гостиницу "Оверлук" смотрителем и до конца осени переезжает туда вместе со своей женой Венди и пятилетним сыном Дэнни.

У этого шикарного отеля бытует плохая слава, особенно среди жителей ближайшего городка Сайдвиндер, откуда большинство местных горничных. В отеле постоянно происходят странные и ужасающие события.

Раньше мы писали о том, какие запахи в доме притягивают деньги и достаток.

Также читайте, 6 вещей, которые нельзя класть на стол, чтобы не навлечь беду.

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