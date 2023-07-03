Кажуть, що ці запахи в домі притягують гроші та достаток

Для притягування фінансового потоку своєї хорошої енергії буває недостатньо. До цього ж корисно проводити ароматерапію, оскільки запахи спонукають людей до дій, сприяють хорошому настрою та притягують гроші.

Про те, які запахи в будинку притягують гроші, читайте в матеріалі Styler.

М'ята

Всі знають про заспокійливі та антистресові властивості м'яти. До цього ж, ця пахуча рослина з давніх-давен відома, як магніт для грошей.

Краще використовувати ефірну олію з таким ароматом. Її можна нанести в декількох місцях в будинку, а також на гаманець і домашню скарбничку.

Лимон

Лимон зміцнює імунну систему, підвищуючи здатність організму протистояти вірусам і застуді, він також здатний покращити атмосферу в домі. Також яскравий аромат лимона тонізує нервову систему та освіжає розум.

Ще з давна відомо, що лимон рятує від депресивних думок і налаштовує на плідну діяльність. Це запах успішних продавців, адже він сприяє вигідним продажам і допомагає генерувати бізнес-ідеї.

Згадайте, що суму в мільйон часто називають лимоном. Ну а ті, хто вдихає ефірну олію лимона, легше і швидше адаптується до нових умов.

Базилік

Ця приправа часто зустрічається у стравах італійської кухні, її аромат добре впливає на здоров’я та настрій, надає впевненості у своїх силах та підвищує продуктивність. Допомагає залучити найвпливовіших людей.

Він відомий антисептичними та жарознижувальними властивостями. Запах цієї рослини налаштовує на подолання перешкод на шляху до мети. Рекомендується бізнесменам, людям творчих професій.

Лавр

Лавр знаменитий своїм цілющим впливом на організм людини. Його завжди застосовували при лікуванні м'язового болю та вірусних захворювань.

Він приваблює багатство та викликає пророчі сни. До цього ж стимулює роботу мозку.

Можна покласти в гаманець лавровий листочок, щоб туди надходили гроші. Енергія аромату дерева приваблює творчі ідеї, на яких можна добре заробити.

Мускатний горіх

Мускатний горіх сприяє досягненню нових висот та навіть приваблює успіх. Він нормалізує тиск і кровообіг, покращує настрій, проганяючи страх і невпевненість в собі. Вважається, що цей аромат допомагає домагатися успіхів в професійній діяльності.

Рекомендується використовувати у вигляді ефірної олії або ароматичних паличок для робочого кабінету або будинку.

Сандалове дерево

Сандал відомий, як аромат чуттєвості та благополуччя. Цей запах в Індії вважають священним, що захищає від зла і сприяє духовному просвітлінню.

Аромат допомагає усунути втому. З його допомогою можна легко встановити контакт із партнерами, укласти вигідні угоди. Можна використовувати ефірну олію в офісі, для підняття настрою, полегшення навчання та залучення фінансового потоку.

При нестачі грошей радять підпалювати вдома сандалові ароматичні палички.