Ось чому в Європі та Америці ви не побачите в готелях номери 13, 217 та 420

У нашій культурі заведено остерігатись числа 13. У цю дату вкрай рідко реєструють шлюби чи відзначають інші важливі події. Однак це не єдине число, яке оповите різними історіями та страшилками. В інших країнах також можна наврядчи побачити числа, такі як 217 та 420.

Про те, чому ви наврядчи зустрінете такі номери в готелях країн Заходу - читайте в матеріалі Styler.

Що не так з числом 420

В США на початку 70-х число 420 було своєрідним секретним кодом. Насправді, група каліфорнійських студентів із міста Сан-Рафаеля збиралася щодня о 4:20 вечора, щоб покурити канабіс.

Їм вдалось поширити число 420 далеко за межі Каліфорнії та Сполучених Штатів. Також 20.04 перетворилося на символічну дату, яке стало неофіційним святом любителів цієї трави.

Саме для того, щоб не приваблювати любителів канабісу, багато власників готелів вирішили повністю видалити знаменитий номер 420 з номерів.

Траплялося й таке, що дверні таблички з цифрою 420 були викрадені. Крім того, й зникали багато дорожніх знаків із цим номером . В деяких готелях можна замість цієї цифри побачити табличку 419+1.

Чому ви не побачите число 13

Всі ми знаємо, що число 13 давно має погану репутацію. Вважається, що ця цифра притягує нещастя та біди. Однак насправді число 13 це просто забобони. Часто можна побачити в готелі після 12 номеру відразу 14.

Багато будівельників у всьому світі також вирішили відмовитися від 13-го поверху, наприклад, на момент проєктування архітектори виключили наявність 13-го поверху зі своїх планів.

Те ж саме стосується ліфтів, багато хто з них не мають кнопки 13, її зазвичай замінюють на 12 A або 12 B або навіть на букву M, яка є тринадцятою в англійському алфавіті.

Ви також, мабуть, помітили, що деякі авіакомпанії також наслідували їхній приклад, видаливши рядок 13 на певних рейсах.

Також є люди, які буквально барикадуються вдома в п’ятницю 13-го, тоді як інші це просто не сприймають.

Що відомо про 217 номер

Деякі власники готелю уникають номера 217. Річ у тім, що ця цифра надихнула американського письменника Стівена Кінга написати дуже відомий трилер " Сяйво". Відомий автор зупинився в одному з готелів США під назвою "Стенлі" в номері 217. Тоді йому наснився кошмар, в якому його син неприродньо бігав коридором.

В книзі йдеться про те, як головний герой Денні Торанс влаштовується на роботу до гірського готелю "Оверлук" доглядачем і до кінця осені переїжджає туди разом зі своєю дружиною Венді та п'ятирічним сином Денні.

У цього шикарного готелю побутує погана слава, особливо серед жителів найближчого містечка Сайдвіндер, звідки більшість тамтешніх покоївок. У готелі постійно відбуваються дивні та жахливі події.