Вот почему в Европе и Америке вы не увидите в отелях номера 13, 217 и 420

В нашей культуре принято опасаться числа 13. В эту дату крайне редко регистрируют браки или отмечают другие важные события. Однако это не единственное число, окутанное разными историями и страшилками. В других странах можно вряд ли увидеть числа, такие как 217 и 420.

О том, почему вы вряд ли встретите такие номера в отелях стран Запада - читайте в материале Styler.

Что не так с числом 420

В США в начале 70-х число 420 было своеобразным секретным кодом. На самом деле, группа калифорнийских студентов из города Сан-Рафаэля собиралась каждый день в 4:20 вечера, чтобы покурить каннабис.

Им удалось распространить число 420 за пределы Калифорнии и Соединенных Штатов. Также 20.04 превратился в символическую дату, который стал неофициальным праздником любителей этой травы.

Именно для того, чтобы не привлекать любителей каннабиса, многие владельцы гостиниц решили полностью удалить знаменитый номер 420 из номеров.

Случалось и такое, что дверные таблички с цифрой 420 были похищены. Кроме того, и исчезали многие дорожные знаки с этим номером . В некоторых отелях можно вместо этой цифры увидеть табличку 419+1.

Почему вы не увидите число 13

Все мы знаем, что число 13 давно имеет плохую репутацию. Считается, что эта цифра притягивает несчастье и беды. Однако на самом деле число 13 это просто суеверие. Часто можно увидеть в отеле после 12 номера сразу 14.

Многие строители во всем мире также решили отказаться от 13-го этажа, например, к моменту проектирования архитекторы исключили наличие 13-го этажа из своих планов.

То же касается лифтов, многие из них не имеют кнопки 13, ее обычно заменяют на 12 A или 12 B, или даже на букву M, которая является тринадцатой в английском алфавите.

Вы также, вероятно, заметили, что некоторые авиакомпании также последовали их примеру, удалив строку 13 на определенных рейсах.

Также есть люди, которые буквально баррикадируются дома в пятницу 13-го, тогда как другие это просто не воспринимают.

Что известно о 217 номере

Некоторые владельцы отеля избегают номера 217. Дело в том, что эта цифра вдохновила американского писателя Стивена Кинга написать очень известный триллер "Сияние ". Известный автор остановился в одной из гостиниц США под названием "Стэнли" в номере 217. Тогда ему приснился кошмар, в котором его сын неестественно бегал по коридору.

В книге говорится, как главный герой Дэнни Торанс устраивается на работу в горную гостиницу "Оверлук" смотрителем и до конца осени переезжает туда вместе со своей женой Венди и пятилетним сыном Дэнни.

У этого шикарного отеля бытует плохая слава, особенно среди жителей ближайшего городка Сайдвиндер, откуда большинство местных горничных. В отеле постоянно происходят странные и ужасающие события.