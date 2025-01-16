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Ось чому деякі люди не можуть відростити довге волосся

Названо причини, чому не вдається відростити довге волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Красиве довге волосся - мрія багатьох дівчат. Більшості доводиться постійно експериментувати, щоб відростити довге волосся і часто такі старання безрезультатні. На ріст волосся впливає кілька факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Як відбувається ріст волосся

Коли цей процес закінчується, волосся переходить у катагенну фазу, під час якої волосся припиняє рости, а фолікул зменшується. Після цього настає телогенова фаза спокою, коли волосся готується до випадання.

Волосся переходить у фазу екзогену, коли випадає, звільняючи місце для росту нового.

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