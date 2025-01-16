Ось чому деякі люди не можуть відростити довге волосся

Красиве довге волосся - мрія багатьох дівчат. Більшості доводиться постійно експериментувати, щоб відростити довге волосся і часто такі старання безрезультатні. На ріст волосся впливає кілька факторів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Коли цей процес закінчується, волосся переходить у катагенну фазу, під час якої волосся припиняє рости, а фолікул зменшується. Після цього настає телогенова фаза спокою, коли волосся готується до випадання.
Волосся переходить у фазу екзогену, коли випадає, звільняючи місце для росту нового.
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