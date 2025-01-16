Ось чому деякі люди не можуть відростити довге волосся

Як відбувається ріст волосся

Коли цей процес закінчується, волосся переходить у катагенну фазу, під час якої волосся припиняє рости, а фолікул зменшується. Після цього настає телогенова фаза спокою, коли волосся готується до випадання.

Волосся переходить у фазу екзогену, коли випадає, звільняючи місце для росту нового.