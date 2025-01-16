Вот почему некоторые люди не могут отрастить длинные волосы

Красивые длинные волосы - мечта многих девушек. Большинству приходится постоянно экспериментировать, чтобы отрастить длинные волосы и часто такие старания безрезультатны. На рост волос влияет несколько факторов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Когда этот процесс заканчивается, волосы переходят в катагенную фазу, во время которой волосы прекращают расти, а фолликул уменьшается. После этого наступает телогеновая фаза покоя, когда волосы готовятся к выпадению.
Волосы переходят в фазу экзогена, когда выпадают, освобождая место для роста новых.
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