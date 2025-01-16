Вот почему некоторые люди не могут отрастить длинные волосы

Как происходит рост волос

Когда этот процесс заканчивается, волосы переходят в катагенную фазу, во время которой волосы прекращают расти, а фолликул уменьшается. После этого наступает телогеновая фаза покоя, когда волосы готовятся к выпадению.

Волосы переходят в фазу экзогена, когда выпадают, освобождая место для роста новых.