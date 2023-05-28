Ось чому чужа кішка приходить до вашої оселі: це не випадковість

Якщо до вашої оселі завітала незнайома кішка, вірите ви чи ні, але це не просто так. Особливості поведінки, характеру, колір тварини - все, згідно з народними прикметами має значення.
Що насправді значить така поява пухнастика - дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.
Вважається, що несподіваний візит пухнастого гостя чи гості - це в будь-якому разі гарна прикмета.
Якщо кішка або кіт прибилися до будинку, то вони приносять з собою щастя і відводять біду. Якщо ж відігнати тварину, можна нажити сім років нещастя.
А якщо прихистити такого кота, навпаки, можна знайти удачу і щастя на довгі роки. Хай там як, тварині потрібно дати прихисток або хоча б нагодувати і приголубити.
Поява кішки в будинку, де хтось хворіє, обіцяє гарні новини, особливо якщо це біла кішка.
Якщо чужа кішка прийшла в дім, то за прикметами це обіцяє позитивні події, які проявляться в наступних змінах:
Вагітна кішка може з'явитися в будинку для поповнення сім'ї. Якщо кіт з'явився перед весіллям, то шлюб буде щасливим.
Ранiше ми писали, яким чином коти можуть передбачати погоду, і в які прогнози пухнастих варто вірити.
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