Ось чому у вас болить голова зранку після пробудження: названо причини

Робота змінами

Дослідження виявили, що головний біль вранці може бути спричинений порушенням циркадного ритму, коли природний біологічний годинник організму не працює через змінну роботу.

Через розбіжність між вашим природним біологічним годинником і часом сну ви можете недосипати, що може спровокувати головний біль, коли ви прокидаєтеся.

Розлади сну

Порушення сну можуть викликати головний біль, тому що та сама частина мозку, яка контролює сон і настрій, також контролює біль у тілі. Безсоння є однією з основних причин ранкової мігрені. Інші проблеми зі сном, наприклад, нарколепсія, сомнамбулізм, можуть сприяти головним болям.

У таких випадках варто звернутися до лікаря, щоб розв'язати свою проблему з фахівцем.

Ментальні та фізичні проблеми зі здоров'ям

Депресія та тривога є основними причинами хронічного ранкового головного болю. Крім того, деякі ліки та кофеїн часто викликають головний біль і мігрень.

Іноді головний біль може бути ознакою більш серйозного захворювання. Однією з головних ознак пухлини головного мозку є головний біль, а також проблеми із зором або мовленням і зміни в психічних функціях.

Тому якщо ваш головний біль є надмірним і перманентним, то краще не гаяти часу та звернутися за консультацією лікаря.

Як позбутися головного болю зранку

Декілька дієвих способів для боротьби з ранковою мігренню: