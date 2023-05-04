Вот почему у вас болит голова утром после пробуждения: названы причины

Работа сменами

Исследования обнаружили, что головная боль утром может быть вызвана нарушением циркадного ритма, когда естественные биологические часы организма не работают из-за сменной работы.

Из-за расхождения между вашими естественными биологическими часами и временем сна вы можете недосыпать, что может спровоцировать головную боль, когда вы просыпаетесь.

Расстройства сна

Нарушения сна могут вызвать головные боли, так как та же часть мозга, которая контролирует сон и настроение, также контролирует боль в теле. Бессонница является одной из основных причин утренней мигрени. Другие проблемы со сном, например нарколепсия, сомнамбулизм, могут способствовать головным болям.

В таких случаях следует обратиться к врачу, чтобы решить свою проблему со специалистом.

Ментальные и физические проблемы со здоровьем

Депрессия и тревога являются основными причинами хронической утренней головной боли. Кроме того, некоторые лекарства и кофеин часто вызывают головную боль и мигрень.

Иногда головная боль может являться признаком более серьезного заболевания. Одним из главных признаков опухоли головного мозга является головная боль, а также проблемы со зрением или речью и изменения в психических функциях.

Поэтому если ваша головная боль слишком сильная и перманентная, то лучше не терять времени и обратиться за консультацией врача.

Как избавиться от головной боли утром

Несколько действенных способов для борьбы с утренней болью: