Магнітна буря накриє у найближчі години: як уникнути головного болю

Магнітна буря середньої інтенсивності очікується у найближчі декілька годин. Вона буде нетривалою і вже до 4 травня геомагнітний стан почне заспокоюватися. Однак ця буря досягне індексу 4, а значить, головний біль може бути у багатьох людей.

Як уберегтися від погіршення самопочуття під час магнітної бурі – читайте у матеріалі нижче.

Магнітна буря 3 травня

За даними Spaceweather, невелика магнітна буря 3 травня спровокована слабкими викидами на Сонці минулими вихідними. Ця буря досягне рівня 4 класу G1.

Така буря може спричинити погіршення самопочуття, млявість, сонливість, головний біль та мігрені. Особливо схильні до впливів таких бур люди з підвищеною метеочутливістю, люди з хронічними захворюваннями, люди похилого віку та немовлята.

На спад буря піде у ніч із 3 на 4 травня. На ранок четверга геомагнітна обстановка заспокоїться.

Які симптоми викликає магнітна буря

Найчастіші скарги у дні магнітних бур - сонливість, підвищена стомлюваність, біль голови, млявість.

Також можуть бути такі симптоми:

Запаморочення

Мігрень

Туман у голові

Стрибки артеріального тиску

Аритмії

Нудота, проблеми із травленням

Слабкість

Порушення концентрації

Безсоння чи підвищена сонливість

Занепад сил, апатія

Дратівливість, агресія

Підвищена тривожність

Загострення хронічних захворювань

Біль у місцях минулих переломів

Біль у кістках та суглобах

Як можна допомогти організму пережити магнітні бурі

Намагайтеся повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин) та дотримуйтесь нормального розпорядку дня. Бажано знизити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати.

Не пропускайте прийоми їди, а в раціоні має бути достатньо овочів, фруктів. Кількість кави варто знизити та замінити її трав'яним чаєм. Потрібно пити більше води. А ось алкоголь, шкідливу та жирну їжу краще виключити.

Стан вранці допоможе покращити контрастний душ чи пробіжка. Вдень варто довше погуляти на свіжому повітрі.

Увечері бажано побути у спокійній обстановці, почитати книгу чи подивитись легкий фільм. Перед сном – прогулятися, якщо є така можливість.

Людям із хронічними захворюваннями варто тримати під руками необхідні ліки, більше відпочивати.