Ось до чого призводить "економний" стиль водіння: це потрібно знати автомобілістам

Що таке "економний" стиль водіння

Це водіння на низьких швидкостях. Але це не означає, що ваша машина буде найповільнішою на дорозі.

У цьому контексті йдеться не про те, щоб подолати той самий маршрут за довший час чи розганятися до високої швидкості й сповільнюватися до нуля.

Варто також враховувати, що правила "економного" водіння не можуть бути однаковими для всіх видів палива. А ще на цей стиль їзди впливає дорога. Під час їзди в місті ваша техніка водіння повинна відрізнятися від траси.

Наслідки "економного" стилю водіння

Під час "економного" стилю водіння подання масла до деталей двигуна ускладнюється. Масляний насос, з'єднаний з колінчастим валом, перекачує певну кількість мастильного матеріалу при кожному обороті.

Цей процес експерти називають "масляним голодуванням". Погане чи недостатнє змащування призводить до зношування деталей двигуна раніше терміну. Це своєю чергою може викликати непередбачувані несправності, шум тощо.

У багатьох сучасних моделях автомобілів встановлюють датчики, які вказують на рівень подачі масла до деталей. Проте у випадку "економного" стилю водіння сигнальні лампи можуть не спалахувати.

Постійне водіння на низькій швидкості впливає на відведення тепла від компонентів двигуна. Це може стати причиною проблеми перегріву.

Інша річ, коли ви їхали весь час на низькій швидкості, а потім різко прискорилися. Це може призвести до перевантаження двигуна, через що електричний блок управління буде подавати в циліндри надлишок паливно-повітряної суміші.

Так у масляному насосі підвищиться тиск, що зрештою буде потребувати капітального ремонту.

Тривала повільна їзда може вплинути на трансмісію, сприяючи її зношенню та потенційно призводячи до необхідності додаткового технічного обслуговування.

Найкращим рішенням їзди є балансування швидкості та регулярне технічне обслуговування. Це забезпечить довговічність і правильне функціонування двигуна та інших систем авто.