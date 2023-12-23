Вот к чему приводит "экономный" стиль вождения: это нужно знать автомобилистам

Что такое "экономный" стиль вождения

Это вождение на низких скоростях. Но это не значит, что ваша машина будет самой медленной на дороге.

В этом контексте речь не идет о том, чтобы преодолеть тот же маршрут за более долгое время или разгоняться до высокой скорости и замедляться до нуля.

Следует также учитывать, что правила "экономного" вождения не могут быть одинаковыми для всех видов топлива. А еще на этот стиль езды влияет дорога. При езде в городе ваша техника вождения должна отличаться от трассы.

Последствия "экономного" стиля вождения

Во время "экономного" стиля вождения подача масла к деталям двигателя усложняется. Масляный насос, соединенный с коленчатым валом, перекачивает определенное количество смазочного материала при каждом обороте.

Этот процесс эксперты называют "масляной голодовкой". Плохая или недостаточная смазка приводит к износу деталей двигателя раньше срока. Это в свою очередь может вызвать непредвиденные неисправности, шум и т. д.

Во многих современных моделях автомобилей устанавливают датчики, указывающие на уровень подачи масла к деталям. Однако в случае экономного стиля вождения сигнальные лампы могут не загораться.

Постоянное вождение на низкой скорости влияет на отвод тепла от компонентов двигателя. Это может стать причиной проблемы перегрева.

Другое дело, когда вы ехали все время на низкой скорости, а затем резко ускорились. Это может привести к перегрузке двигателя, поэтому электрический блок управления будет подавать в цилиндры избыток топливно-воздушной смеси.

Так в масляном насосе повысится давление, что в конечном счете потребует капитального ремонта.

Продолжительная медленная езда может повлиять на трансмиссию, способствуя ее износу и потенциально приводя к необходимости дополнительного технического обслуживания.

Лучшим решением езды является балансировка скорости и регулярное техническое обслуживание. Это обеспечит долговечность и правильное функционирование двигателя и других систем авто.