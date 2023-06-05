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Ось чим потрібно підгодувати солодкі перці у червні, щоб отримати величезний урожай

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Понеділок 05 червня 2023 09:30
Ось чим потрібно підгодувати солодкі перці у червні, щоб отримати величезний урожай Фото: Що зробити з перцем для врожаю (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Болгарський перець – це дуже корисний та цінний овоч, які люблять майже всі. Багато городників мріють одержати з кущів великий урожай. Для цього їх потрібно підгодувати влітку.

Чим підгодувати болгарський перець у червні – читайте у матеріалі Styler.

Чим підгодувати солодкий перець

Болгарський перець добре росте на легких нейтральних ґрунтах, збагачених органікою. Але, зрозуміло, навіть самого родючого ґрунту для отримання відмінного врожаю буде недостатньо – це пасльонове досить вибагливе.

Перець, що росте, підгодовують при необхідності - від 2 до 4 разів за сезон.

До початку плодоношення проводять підживлення, коли на перці утворюються зав'язі. На 10 л води беруть 10 г аміачної селітри, 25 г суперфосфату та 25 г сірчанокислого калію.

Подальші підживлення проводять лише у разі потреби (з інтервалом два тижні), тільки якщо у рослин сповільнився розвиток.

Найкраще поєднувати внесення добрив із черговим поливом. Так ви захистите коріння рослин від опіків.

Чи можна підгодовувати перець під час зростання народними засобами?

Щоб рослини швидко розвивалися, щотижня підгодовуйте їх настоєм золи (візьміть 2 склянки золи на 10 л води) або настоєм кропиви з додаванням гною.

У період плодоношення можна підгодувати перець, розчинивши в 10 л води 10 г аміачної селітри та 200 г золи.

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