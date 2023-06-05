Вот чем нужно подкормить сладкие перцы в июне, чтобы получить огромный урожай
Болгарский перец - это очень полезный и ценный овощ, которые любят почти все. Многие огородники мечтают получить с кустов большой урожай. Для этого их нужно подкормить летом.
Чем подкормить болгарский перец в июне - читайте в материале Styler.
Чем подкормить сладкий перец
Болгарский перец хорошо растет на легких нейтральных почвах, обогащенных органикой. Но, разумеется, даже самой плодородной почвы для получения отличного урожая будет недостаточно – это пасленовое достаточно прихотливо.
Растущий перец подкармливают по мере необходимости – от 2 до 4 раз за сезон.
До начала плодоношения проводят, подкормку, когда на перце образуются завязи. На 10 л воды берут 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия.
Последующие подкормки проводят только в случае необходимости (с интервалом две недели), только если у растений замедлилось развитие.
Лучше всего совмещать внесение удобрений с очередным поливом. Так вы защитите корни растений от ожогов.
Можно ли подкармливать перец во время роста народными средствами?
Чтобы растения быстро развивались, еженедельно подкармливайте их настоем золы (возьмите 2 стакана золы на 10 л воды) или настоем крапивы с добавлением навоза.
В период плодоношения можно подкормить перец, растворив в 10 л воды 10 г аммиачной селитры и 200 г золы.
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