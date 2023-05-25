"Відвів би тебе в туалет і ти там лежав би головою в унітаз": вчитель в Одесі погрожує дітям фізичним насиллям (відео)

Вчитель інформатики з Одеси говорить до своїх учнів з погрозами та шкодує, що не може їх бити. Тому педагог застосовує до дітей нецензурну лексику.

Учням вдалося зняти на камеру один з уроків і поширити відео соціальними мережами.

На кадрах відео видно, як вчитель стоїть посеред класу та кричить на учнів, які працюють за комп'ютерами. При цьому він називає їх "стадом д*білів". Після цього розпочинаються погрози про те, що він застосовував би до них фізичне насилля.

"Я ж кажу: шкода, що ухвалили цей закон, що до дітей у школі не можна застосовувати фізичне насилля. Ось так х*р*чив би вас, г*вно", - висловлюється педагог.

Після цих слів він починає погрожувати одній дитині в класі.

"Відвів би тебе в туалет, і ти там лежав би потім головою в унітазі. Ти мене довів. Я тебе з одного удару покладу", - говорить вчитель до учня.

При цьому дитина перепрошує, але погрози все одно продовжуються.

Реакція соціальних мереж

У коментарях до відео користувачі розділилися на два табори. Перші - це ті, хто одностайно виступають проти слів і дій вчителя.

"Який "гарний" мужчинка... Цікаво, це окремий предмет в педагогічному, на якому оце вчать? Чи все в комплексі так гарно розвиває особистість?"

"Пусть меня посадят..." Мабуть, треба задовільнити бажання"

"Господи який жах, що такі вчителі роблять поряд з нашими дітьми.....і зауважте, будь ласка, це коли батьки дітей захищають в цей час такого вчителя"

"Його та на передову. Таким не місце в освіті"

Натомість інший "табір" хотів би побачити відео повністю та зрозуміти, що довело цього вчителя:

"Як завжди, показано лише частину конфлікту. А початок де? Як би батьки вчили дітей поважати працю вчителя і чужі межі, то такого не було б"

"Вчитель розмовляє російською мовою, це перше, а друге - невідомо що був за конфлікт?! Хоча це не оправдання для вчителя"

"В таких ситуаціях винні батьки, вчителі та система. Батьки погано виховали, вчитель нецікаво проводить заняття і непрофесійно поводиться та система, яка намагається всім учням впихнути невпіхуємоє і працювати непрофесіоналам"

"Не виправдовую вчителя - фізичне і моральне насилля у будь-якому випадку це ненормально. Але погодьтесь, що і сучасні діти не янголи. І давайте розберемося - може, той учень систематично "виводив" вчителя. І у вчителя, можливо, вже просто здали нерви"

Однак, як пишуть активісти громадської організації "Батьки SOS", у Департаменті освіти та науки Одеси їм повідомили, що цього вчителя вже звільнено.