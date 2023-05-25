"Отвел бы тебя в туалет и ты там лежал бы головой в унитаз": учитель в Одессе угрожает детям физическим насилием (видео)

Учитель информатики из Одессы говорит своим ученикам с угрозами и сожалеет, что не может их избивать. Поэтому педагог применяет к детям нецензурную лексику.

Ученикам удалось снять на камеру один из уроков и распространить видео в социальных сетях.

На кадрах видео видно, как учитель стоит среди класса и кричит на учеников, работающих за компьютерами. При этом он называет их "стадом д*билов". После этого начинаются угрозы о том, что он применял бы к ним физическое насилие.

"Я же говорю: жаль, что приняли этот закон, что к детям в школе нельзя применять физическое насилие. Вот так х*р*ил бы вас, г*вно", - высказывается педагог.

После этих слов он начинает угрожать одному ребёнку в классе.

"Отвел бы тебя в туалет, и ты там лежал бы потом головой в унитазе. Ты меня довел. Я тебя с одного удара положу", - говорит учитель к ученику.

При этом ребенок извиняется, но угрозы все равно продолжаются.

Реакция социальных сетей

В комментариях к видео пользователи разделились на два лагеря. Первые - это те, кто единодушно выступают против слов и действий учителя.

"Який "гарний" мужчинка... Цікаво, це окремий предмет в педагогічному, на якому оце вчать? Чи все в комплексі так гарно розвиває особистість?"

"Пусть меня посадят..." Мабуть, треба задовільнити бажання"

"Господи який жах, що такі вчителі роблять поряд з нашими дітьми.....і зауважте, будь ласка, це коли батьки дітей захищають в цей час такого вчителя"

"Його та на передову. Таким не місце в освіті"

А другой "лагерь" хотел бы увидеть видео полностью и понять, что довело этого учителя:

"Як завжди, показано лише частину конфлікту. А початок де? Як би батьки вчили дітей поважати працю вчителя і чужі межі, то такого не було б"

"Вчитель розмовляє російською мовою, це перше, а друге - невідомо що був за конфлікт?! Хоча це не оправдання для вчителя"

"В таких ситуаціях винні батьки, вчителі та система. Батьки погано виховали, вчитель нецікаво проводить заняття і непрофесійно поводиться та система, яка намагається всім учням впихнути невпіхуємоє і працювати непрофесіоналам"

"Не виправдовую вчителя - фізичне і моральне насилля у будь-якому випадку це ненормально. Але погодьтесь, що і сучасні діти не янголи. І давайте розберемося - може, той учень систематично "виводив" вчителя. І у вчителя, можливо, вже просто здали нерви"

Однако, как пишут активисты общественной организации "Батьки SOS", в Департаменте образования и науки Одессы им сообщили, что этот учитель уже уволен.