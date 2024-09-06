Ось 5 причин їсти щодня огірки: дізнайтеся, кому їх також не можна

Чим так корисні огірки?

Багаті антиоксидантами

Дослідження показали, що огірки містять кілька антиоксидантів, які зменшують окислювальний стрес, включаючи дубильні речовини, поліфеноли та флавоноїди. Ці антиоксиданти захищають клітини від пошкодження вільними радикалами.

Високий вміст води, що сприяє зволоженню

Зволоження є життєво важливим для міцного здоров’я. Огірки на 96 відсотків складаються з води – це одна з найбільших кількостей будь-якої їжі, тому включення їх у свій раціон може допомогти підвищити рівень гідратації.

Містить сполуки з протираковими властивостями

Огірки містять кілька сполук, які, як було встановлено, мають протиракові властивості. Ці сполуки називаються кукурбітацинами, і вони можуть допомогти запобігти розмноженню ракових клітин.

Допомагає знизити рівень цукру в крові

Дослідження на тваринах виявили, що огірки можуть допомогти знизити рівень цукру в крові у хворих на цукровий діабет, а це означає, що вони можуть мати такий же вплив на людей. Але у цій галузі необхідні додаткові дослідження.

Допомогають знизити рівень холестерину

Дослідження показало, що насіння огірка може допомогти підтримувати здоровий рівень холестерину, тоді як огірковий сік містить рослинні стероли, які допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ.

Кому не можна їсти огірки?

Можлива алергія на огірки, яка може підпадати під синдром латексного плоду, синдром оральної алергії або анафілаксію. Якщо є будь-які ознаки алергічної реакції, такі як утруднене дихання або набряк обличчя, язика чи губ, негайно зверніться до лікаря!

Огірки - чудове доповнення до вашого раціону. Вони мають багато переваг для здоров’я та водночас допомагають підтримувати рівень гідратації. Ці овочі універсальні, їх можна додавати в смузі або соки, включати в закуски, додавати в салати і бутерброди або навіть маринувати.