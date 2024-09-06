Вот 5 причин есть ежедневно огурцы: узнайте, кому их также нельзя

Чем так полезны огурцы?

Богатые антиоксидантами

Исследования показали, что огурцы содержат несколько антиоксидантов, уменьшающих окислительный стресс, включая дубильные вещества, полифенолы и флавоноиды. Эти антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами.

Высокое содержание воды, что способствует увлажнению

Увлажнение является жизненно важным для крепкого здоровья. Огурцы на 96 процентов состоят из воды – это одно из самых больших количеств любой пищи, поэтому включение их в свой рацион может помочь повысить уровень гидратации.

Содержит соединения с противораковыми свойствами

Огурцы содержат несколько соединений, которые, как было установлено, обладают противораковыми свойствами. Эти соединения называются кукурбитацинами, и они могут помочь предотвратить размножение раковых клеток.

Помогает снизить уровень сахара в крови

Исследования на животных выявили, что огурцы могут помочь снизить уровень сахара в крови у больных сахарным диабетом, а это значит, что они могут оказать такое же влияние на людей. Но в данной области необходимы дополнительные исследования.

Помогают снизить уровень холестерина

Исследование показало, что семена огурца могут помочь поддерживать здоровый уровень холестерина, в то время как огуречный сок содержит растительные стеролы, которые помогают снизить уровень холестерина ЛПНП.

Кому нельзя есть огурцы?

Возможна аллергия на огурцы, которая может подвергаться синдрому латексного плода, синдрому оральной аллергии или анафилаксии. Если есть какие-либо признаки аллергической реакции, такие как затрудненное дыхание или отек лица, языка или губ, немедленно обратитесь к врачу!

Огурцы - отличное дополнение к вашему рациону. Они имеют много преимуществ для здоровья и вместе с тем помогают поддерживать уровень гидратации. Эти овощи универсальны, их можно добавлять в полосы или соки, включать в закуски, добавлять в салаты и бутерброды или даже мариновать.